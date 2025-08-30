Investigación abierta
Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi
Zelenski ha condenado lo que ha descrito como "un espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo de una investigación
Europa Press
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.
Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un "espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”
- La queja de unos peregrinos tras cenar en un restaurante: 'No nos hicieron sentir especiales
- Cáceres abre las puertas a 20.000 estudiantes: alquileres, comida preparada y ayuda de los padres
- Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños
- Los afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética comienzan a movilizarse: 'Esto es un timo
- Casar de Cáceres crea un plan para atraer a los jóvenes a vivir en el pueblo