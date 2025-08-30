Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.

Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un "espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.