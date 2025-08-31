GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida
Desde el inicio de la ofensiva israelí el portavoz de las Brigadas de Al Qasam realizó numerosos vídeos en los que informaba sobre la postura del grupo palestino en relación a las negociaciones o el destino de los rehenes
EFE
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó este domingo el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obeida, en un bombardeo israelí lanzado ayer contra la ciudad de Gaza.
"El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubeida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del Eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.
El titular de Defensa también felicitó en su mensaje al Ejército israelí y al Shin Bet -la agencia de inteligencia interior de Israel- "por la ejecución perfecta" del bombardeo que tuvo lugar contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.
"Pronto, con la intensificación de la campaña en Gaza, se encontrará allí con muchos más de sus cómplices en el crimen: los asesinos y violadores de Hamás", dijo el extitular de Exteriores al adjuntar una foto de Obeida -que siempre aparecía con el rostro cubierto por una kufiya- tachada con una gran cruz roja.
La confirmación de Katz llega después de que, horas antes, el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmara al comienzo de la reunión de su gabinete que el objetivo del ataque en Gaza había sido, en efecto, Obeida.
Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el portavoz de las Brigadas de Al Qasam realizó numerosos vídeos en los que informaba sobre la postura del grupo palestino en relación a las negociaciones o el destino de los rehenes.
En julio de 2024, Israel asesinó también al líder político y la cara más moderada de Hamás, Ismail Haniyeh, en una explosión en el edificio en Teherán en el que se alojaba.
Además, el pasado 17 de octubre, confirmó que había matado al máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques de 2023 y el hombre más buscado por Israel en la Franja.
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- Comienzan las obras para construir apartamentos frente a Maltravieso en Cáceres
- Verano con amigos en Cáceres: 'El reencuentro en las fiestas es el mejor momento del año
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- Fiebre por la tarta de queso en Cáceres: 500 porciones para despedir el verano
- La queja de unos peregrinos tras cenar en un restaurante: 'No nos hicieron sentir especiales