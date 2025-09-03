Portugal
Al menos 15 muertos y 18 heridos al descarrilar un funicular en Lisboa
El presidente de Portugal ha expresado sus condolencias a las familias afectadas "por esta tragedia"
Agencias
Al menos 15 personas han muerto y alrededor de 18 han resultado heridas, según las autoridades lusas, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en el centro de la capital de Portugal, Lisboa. Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.
El suceso ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos, según ha informado la cadena de televisión RTP.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado "profundamente" el accidente ocurrido esta tarde, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves".
Asimismo, ha expresado sus "condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia" y ha dicho que "espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente", según reza un comunicado de la Presidencia lusa.
En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.
Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.
El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.
El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.
