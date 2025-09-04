DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Hamás reitera su disposición a un acuerdo con Israel y a liberar todos los rehenes

Hamás aseguró este miércoles su disposición a aceptar "un acuerdo integral" para poner fin a la guerra en Gaza que contemple la liberación de todos los rehenes que tiene en su poder ydijo estar a la espera de una respuesta por parte de Israel.

Hamás reiteró en un comunicado su llamado que el Gobierno de Benjamín Netanyahu se pronuncie sobre este acuerdo, al que el grupo islamista ya dio su visto bueno el 18 de agosto, y que incluye la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, la retirada total del Ejército israelí de la Franja y la entrada de ayuda humanitaria para la reconstrucción del enclave.

Además, Hamás también reafirmó su aprobación a una administración "independiente y tecnocrática que gestione todos los asuntos de la Franja de Gaza y asuma sus responsabilidades de inmediato en todos los ámbitos".