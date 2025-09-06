DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Qatar dice que "la política de castigo colectivo" de Israel "no logrará" privar a los palestinos de su territorio

El Gobierno de Qatar ha declarado este viernes que "la política de castigo colectivo" de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania "no logrará obligar a la población palestina a abandonar su territorio ni a privarla de sus legítimos derechos", rechazando así las recientes acusaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra Egipto, al que ha acusado de encarcelar a palestinos "que quieren abandonar una zona de guerra".

El Ministerio de Exteriores qatarí ha considerado que las declaraciones de Netanyahu son "una extensión del enfoque de la ocupación de violar los derechos del hermano pueblo palestino, su desprecio por las normas internacionales y sus nocivos esfuerzos por obstruir las oportunidades de paz, especialmente la solución de dos Estados".

Asimismo, ha condenado "la brutal guerra de genocidio en curso en la Franja de Gaza, sus crímenes en Cisjordania, sus violaciones de los lugares sagrados religiosos, sus planes de expandir los asentamientos y judeizar Jerusalén, y sus restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a la población civil, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.