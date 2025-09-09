DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Podemos advierte que el Gobierno tramita el embargo de armas a Israel como decreto-ley para que lo tumbe Junts en el Congreso

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sostenido este martes que la decisión de que el embargo de armas a Israel, anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se realice mediante real decreto ley es una "estrategia" para que la medida no pase del Congreso frente a la negativa de Junts. Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, donde la dirigente de Podemos ha afirmado que las nueve medidas que anunció Sánchez en Moncloa este lunes son unos compromisos en los que "no va a creer hasta que los vea", y en la que ha criticando la decisión de aprobar el embargo de armas por decreto ley. Para la tramitación del bloqueo a Israel, el Ejecutivo de Sánchez necesitará que la medida aprobada por el Consejo de Ministros sea ratificada por mayoría simple en el Congreso, para lo que necesita el apoyo de todos los socios de la investidura, donde se incluyen ERC, PNV y Junts, algo que ha señalado la propia Irene Montero.