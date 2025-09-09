En Directo
Minuto a minuto
DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel
Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas de acuerdo planteado por Estados Unidos
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Kallas admite que la catástrofe humanitaria en Gaza "pone a prueba" la unidad de Europa
La Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha admitido este martes que "la catástrofe humanitaria en Gaza está poniendo a prueba" la capacidad unidad de Europa, a diferencia de lo que ocurre con la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. "A diferencia de Ucrania, la catástrofe humanitaria en Gaza está poniendo a prueba la determinación de Europa porque no estamos unidos", ha señalado la jefa de la diplomacia europea en su intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
EEUU podrá enviar armamento a Israel a través de las bases de Morón y Rota, a pesar del embargo anunciado por Sánchez
España mantendrá intacto el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado con Estados Unidos, por lo que Washington podrá continuar con los envíos de armamento a Israel, a pesar de la consolidación por ley del embargo anunciada por el presidente, Pedro Sánchez. Así, las bases militares estadounidenses de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) quedan excluidas de las medidas sancionadoras y Estados Unidos podrá usarlas para realizar envíos de armamento a Israel.
Belarra exige que el embargo a Israel incluya el tránsito por bases de EEUU en España
La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha exigido que el embargo de armas a Israel anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aplique “de forma real” y que incluya el tránsito de material militar por territorio español, incluidas las bases de Estados Unidos en España, para que sea “efectivo”.
Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza
El balance de muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado la barrera de los 64.600, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han indicado que durante el último día han muerto más de 80 palestinos.
Podemos advierte que el Gobierno tramita el embargo de armas a Israel como decreto-ley para que lo tumbe Junts en el Congreso
La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sostenido este martes que la decisión de que el embargo de armas a Israel, anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se realice mediante real decreto ley es una "estrategia" para que la medida no pase del Congreso frente a la negativa de Junts. Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, donde la dirigente de Podemos ha afirmado que las nueve medidas que anunció Sánchez en Moncloa este lunes son unos compromisos en los que "no va a creer hasta que los vea", y en la que ha criticando la decisión de aprobar el embargo de armas por decreto ley. Para la tramitación del bloqueo a Israel, el Ejecutivo de Sánchez necesitará que la medida aprobada por el Consejo de Ministros sea ratificada por mayoría simple en el Congreso, para lo que necesita el apoyo de todos los socios de la investidura, donde se incluyen ERC, PNV y Junts, algo que ha señalado la propia Irene Montero.
Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén
El Ejército de Israel ha iniciado este martes las labores de medición de las viviendas de los dos palestinos implicados en el ataque perpetrado el lunes contra un autobús cerca de Jerusalén, que se saldó con al menos seis muertos, entre ellos un español, de cara a su futura demolición por parte de las autoridades israelíes.
Mas de un centenar de personas piden en Madrid que se cumpla realmente el embargo de armas a Israel
Más de un centenar de personas se han concentrado este martes frente a la Puerta del Sol de Madrid para exigir al Gobierno que el embargo de armas a Israel, anunciado ayer por el presidente Pedro Sánchez, se aplique de forma integral y sin excepciones. La movilización, convocada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la campaña 'Fin al Comercio de Armas con Israel', se ha mantenido tras el anuncio, para que el Gobierno "sienta una vez más" su "presión" y "cumpla con sus palabras". En este sentido, según ha señalado a la prensa la portavoz de RESCOP, Ana Sánchez, las convocatorias se han mantenido en todo el país, en concreto, en 14 ciudades, ya que "aún no se conoce el texto del decreto" y pretenden "comprobar que, efectivamente, el Estado deja de vender, comprar y permitir el tránsito de armas y energía por el territorio".
Israel asegura que el Gobierno de España se deja influenciar por Hamás
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró este martes que el Gobierno de España se deja influenciar por el grupo integrista palestino Hamás -lo que en su opinión- desestabiliza la región de Oriente Medio. "Cuando sólo te dejas influenciar por la propaganda de Hamás, como el gobierno español, lo único que causas es daño y desestabilización en Oriente Medio", dijo el jefe de la diplomacia israelí en una rueda de prensa en Zagreb, junto a su homólogo croata, Gordan Grlic Radman. "No creo que los gobiernos que usan eslóganes o sirven a la propaganda de Hamás sean relevantes para la situación en Oriente Medio. No tienen ninguna influencia", agregó Saar, en referencia a iniciativas propalestinas lanzadas en los últimos meses por los ejecutivos de España y Francia, entre otros.
Siete muertos en el sur de Gaza cuando iban a por comida en puntos de distribución
Siete personas murieron en el sur de la Franja de Gaza mientras buscaban comida en dos puntos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), según informaron fuentes médicas locales.
El Hospital de Nasser, en Jan Yunis, informó que al menos cinco gazatíes murieron cuando iban a por comida a un punto de ayuda humanitaria cercano a la ciudad, el llamado SDS3, sin concretar el motivo de su fallecimiento.
La misma fuente indicó que otros dos fallecieron en las inmediaciones de otro punto, el SDS2, ubicado en la ciudad de Rafah, también en el sur del enclave, "como resultado de disparos desde vehículos del Ejército israelí".
Al menos 25 desaparecidos bajo un edificio de la ciudad de Gaza bombardeado por Israel
Al menos 25 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros de un edificio de la ciudad de Gaza, cuya evacuación total ha ordenado el Ejército israelí, tras el bombardeo este martes de Israel a un edificio en el noroeste de la urbe, según informó Defensa Civil de la Franja.
De acuerdo a este servicio de rescate gazatí, los desaparecidos forman parte de la familia Al Husari y su casa atacada está situada en el norte del campamento de refugiados de Shati, ubicado a su vez en el noroeste de la capital gazatí.
"Los equipos de Defensa Civil están realizando grandes esfuerzos para buscar a los desaparecidos y recuperar a las víctimas, a pesar de los recursos limitados y la gran destrucción causada por los bombardeos", indican en un comunicado.
- Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes
- Eugenio Cuadrado, abogado en Cáceres: 'El abandono del campo convierte a Cáceres en un arsenal de combustible
- Estos son los municipios de Cáceres que tienen deuda pública
- El orgullo de ser extremeño: 'Apostar por el sitio donde hemos nacido es lo más avanzado que hay
- Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- Fotogalería | Entrega de las Medallas de Extremadura 2025
- La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones