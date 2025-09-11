Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kallas cree que la guerra en Ucrania durará todavía "un par de años más"

La alta representante comunitaria para la política exterior y de seguridad, Kaja Kallas, cree que la guerra en Ucrania durará todavía "un par de años más" y que la UE "no está preparada" para actuar como un verdadero actor global respecto a China.

Kallas ofreció dos posibles escenarios sobre la guerra en Ucrania, uno realista y otro pesimista, durante un encuentro en Estrasburgo con un reducido grupo de medios, entre ellos EFE, con motivo del discurso sobre el Estado de la Unión Europea (UE) de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Creo que lo realista es que esta guerra continúe durante un par de años más. Por desgracia, los esfuerzos por la paz, también los del presidente (estadounidense, Donald) Trump, no han dado ningún resultado. Rusia está simplemente ignorando estos esfuerzos", afirmó.