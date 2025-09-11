Polonia restringe el espacio aéreo en todo su flanco este durante tres meses tras la incursión de drones rusos

Polonia ha impuesto restricciones de tráfico aéreo en su frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania hasta el 9 de diciembre, según informó este jueves la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA), una medida que sigue a las 19 violaciones del espacio aéreo polaco por drones rusos del miércoles.

Las autoridades polacas han prohibido los vuelos nocturnos y la operación de drones civiles a cualquier hora del día en la zona EP R129, que abarca la franja oriental del país que limita con Bielorrusia y Ucrania.

Mientras tanto, el ministerio del Interior de Polonia ha confirmado el hallazgo de los restos de 16 drones, distribuidos en cinco provincias del este y el centro del país. Al menos tres drones que representaban una amenaza directa fueron derribados por aeronaves polacas y aliadas durante la oleada de incursiones nocturnas que se registró en la madrugada del martes al miércoles por parte de drones rusos.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, tras una conversación telefónica con su homologo estadounidense, Donald Trump, destacó anoche la "unidad aliada" ante los recientes desafíos a la seguridad de la OTAN.

El general Wiesław Kukuła, jefe del Estado Mayor General del Ejército polaco, reveló en una entrevista emitida anoche por la cadena polaca TVN24 que Polonia recibió advertencias de Bielorrusia sobre drones dirigiéndose al territorio polaco. Kukuła calificó la cooperación como sorprendente pero útil, y Polonia respondió compartiendo a su vez información con Bielorrusia.

Misión con República Checa

En un gesto de apoyo, la República Checa enviará tres helicópteros Mi-171Sz de operaciones especiales a Polonia. Estos helicópteros asistirán al Ejército polaco para detectar y, si fuera necesario, interceptar drones a baja altitud. La misión, acordada por los ministros de Defensa de ambos países, podría durar hasta tres meses, con un máximo de 150 soldados checos desplazados a Polonia.

Polonia también implementó el cierre completo del tráfico fronterizo con Bielorrusia desde mañana. Esta medida, que afecta a transporte por carretera y ferroviario, fue anunciada por el primer ministro polaco, Donald Tusk, debido a los "intensos ejercicios ruso-bielorrusos Zapad-2025", programados del 12 al 16 de septiembre. El cierre busca reforzar la seguridad y se mantendrá hasta el fin de los ejercicios militares.

Varsovia anunció igualmente una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para "llamar la atención del mundo entero sobre este ataque sin precedentes", declaró el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski. A su juicio, la incursión de los drones rusos del miércoles "no es solo una prueba para Polonia, es una prueba para toda la OTAN, y no solo militar, sino también política".

Letonia cierra el espacio aéreo

Siguiendo las medidas implementadas por Polonia, Letonia anunció este jueves el cierre del espacio aéreo a lo largo de sus fronteras orientales con Rusia y Bielorrusia durante al menos una semana. El cierre, que afecta a una zona de 50 kilómetros y hasta una altura de 6.000 metros, será anunciado oficialmente por las autoridades de aviación civil y control del tráfico aéreo de Letonia a todas las aeronaves que entren o tengan previsto entrar en el espacio aéreo letón.

Los vuelos comerciales internacionales, que operan por encima de los 6.000 metros, no se verán afectados por dicho cierre.

El ministro de Defensa letón, Andris Sprūds, dijo que la decisión se había tomado tras consultar con las fuerzas armadas del país después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco en la noche del martes al miércoles.

El cierre del espacio aéreo coincide con el inicio previsto para el viernes de las maniobras militares "Zapad" de Rusia y Bielorrusia, pero las autoridades letonas no mencionaron este hecho como factor determinante del cierre del espacio aéreo.