Ucrania
Trump ofrece imponer sanciones de calado a Rusia si todos los países de la OTAN cesan la compra de petróleo ruso
EP
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado imponer sanciones "de calado" a Rusia a cambio de que todos los países de la OTAN interrumpan de inmediato la compra de petróleo ruso. Además, ha instado a los países de la Alianza a imponer aranceles del 50-100 por ciento a China igualmente como forma de presión para conseguir el fin de la guerra en Ucrania.
Trump ha planteado en una carta remitida a los miembros de la Alianza que "todos los países OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia" como paso previo de la imposición de nuevas sanciones a Moscú, ya que estas compras "debilitan enormemente nuestra posición negociadora y nuestra capacidad de negociación con Rusia", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social.
"Como saben, el compromiso de la OTAN con la victoria ha estado lejos del 100 por ciento y la compra de petróleo ruso por parte de algunos es sorprendente", ha argüido.
Asimismo, ha emplazado a los aliados a aprobar aranceles sobre las importaciones chinas. "Creo que si la OTAN como grupo impone aranceles del 50 al 100 por cien a China que se retirarían totalmente tras el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania también sería de gran ayuda para poner fin a esta guerra tan mortífera como ridícula", ha
Trump argumenta que "China tiene un fuerte control y poder sobre Rusia y unos aranceles potentes romperían ese control".
Además, ha subrayado que "esta no es una guerra de Trump", sino "la guerra de (Joe) Biden y (Volodimir) Zelenski". "Solo estoy aquí para ayudar a pararla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas (7.118 vidas perdidas solo la semana pasada. ¡Absurdo!)", ha recalcado.
Trump ha prometido que "si la OTAN hace lo que yo digo, la guerra terminará rápidamente y se salvarán todas esas vidas". "Si no, estaríais haciéndome perder el tiempo y el tiempo, energía y dinero de Estados Unidos", ha remachado.
