DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

El ministro de Defensa de Israel celebra que "Gaza está en llamas" en una noche con al menos doce muertos en dos bombardeos

Hamás asegura que la vida de los rehenes israelíes es "plena responsabilidad" de Netanyahu

Los palestinos desplazados huyen del norte de Gaza a pie y en vehículos.

Los palestinos desplazados huyen del norte de Gaza a pie y en vehículos. / Abdel Kareem Hana / AP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Los estragos del cambio climático han causado 12.000 millones de pérdidas económicas en España este verano

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El tiempo en Valverde de Leganés: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El tiempo en Valencia de Alcántara: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El tiempo en Trujillo: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El tiempo en Talayuela: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

