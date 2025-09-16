En Directo
Minuto a minuto
DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel
El ministro de Defensa de Israel celebra que "Gaza está en llamas" en una noche con al menos doce muertos en dos bombardeos
Hamás asegura que la vida de los rehenes israelíes es "plena responsabilidad" de Netanyahu
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Rubio, antes de abandonar Israel: "Tenemos poco tiempo para llegar a un acuerdo" en Gaza
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que Israel "ha empezado a llevar a cabo operaciones" en la ciudad de Gaza y queda "poco tiempo para llegar a un acuerdo" de alto el fuego para la Franja, momentos antes de abordar el avión con el que viaja hacia Doha como parte de su visita a la región.
"Los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Por lo tanto, creemos que disponemos de muy poco tiempo para llegar a un acuerdo", afirmó el secretario de Estado de EEUU ante la prensa, según recogió el diario israelí Haaretz.
"Ya no nos quedan meses, sino probablemente días y tal vez unas pocas semanas", auguró Rubio con respecto a la posibilidad de una tregua para la Franja de Gaza, donde el Ejército de Israel ha matado ya a cerca de 65.000 personas.
Israel celebra que "Gaza está en llamas" en una noche con al menos doce muertos
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha celebrado en la madrugada de este martes que "Gaza está en llamas" ante los ataques del Ejército israelí, en los que ha destacado la lucha de sus soldados, en una noche en la que dos bombardeos contra la principal ciudad del enclave han matado a al menos doce personas.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando con mano dura la infraestructura terrorista, y los soldados de las FDI están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", ha destacado Katz a través de su canal de Telegram. "No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", ha agregado.
Hamás asegura que la vida de los rehenes israelíes es "plena responsabilidad" de Netanyahu
El grupo islamista Hamás aseguró que la vida de los rehenes israelíes que aún mantiene en su poder es "plena responsabilidad" del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su ofensiva de contra la ciudad de Gaza.
"Netanyahu lleva plena responsabilidad por la vida de sus prisioneros en la Franja de Gaza y la Administración estadounidense carga con responsabilidad directa en la escalada de la brutal guerra de exterminio en la Franja, debido al apoyo y la política de engaño que está llevando a cabo para encubrir los crímenes de guerra de la ocupación que el mundo ha estado presenciando desde hace casi dos años", expresó Hamás en un comunicado divulgado en la madrugada de este martes.
El pronunciamiento del grupo islámico se conoció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Hamás de no usar a los rehenes como escudos humanos para tratar de frenar la ofensiva israelí de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí.
Trump advierte a Hamás de que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes al Movimiento de Resistencia Islámica de que retirará cualquier propuesta de acuerdo que se esté negociando si los rehenes israelíes son utilizados en superficie como escudos humanos ante la ofensiva israelí. "Acabo de leer que Hamás ha desplazado a los rehenes a la superficie para utilizarlos como escudos humanos contra la ofensiva terrestre de Israel, ha apuntado Trump en un mensaje publicado en la red social de su propiedad, Truth Social. "Espero que los líderes de Hamás sepan en lo que se están metiendo si hacen algo así. Es una atrocidad humana como se han visto pocas antes. No permitan que esto pase o todas las 'apuestas' se retirarán. ¡Liberen a todos los rehenes ya!", ha apelado.
Al menos ocho heridos, cuatro de ellos niños, en un ataque israelí en Líbano
Al menos ocho personas, cuatro de ellas niños, han resultado heridas, este lunes en un ataque llevado a cabo este lunes por el Ejército de Israel en Nabatié, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras meses de conflicto con el partido-milicia chií libanés Hezbolá. El Ministerio de Sanidad ha indicado que el ataque israelí en la zona Ksar Zatar de la ciudad de Nabatié ha dejado "un saldo inicial de ocho heridos, entre ellos cuatro niños y tres mujeres", según ha recogido la agencia de noticias libanesa NNA. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que un caza ha "atacado un cuartel general de la organización terrorista Hezbolá" en la zona de Nabatié. "La presencia de un cuartel general en la zona constituye una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano", ha argumentado.
El Consejo de Cooperación del Golfo plantea activar mecanismos de defensa
El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha planteado este lunes activar los mecanismos de defensa conjuntos tras el bombardeo ejecutado la semana pasada por Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital qatarí, Doha. Los líderes del Consejo Supremo del CCG --constituido por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán y los propios Qatar y Kuwait-- han "ordenado al Consejo de Defensa Conjunto la celebración de una reunión urgente en Doha, precedida por una del Comité Militar Superior".
Desde Qatar
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha acusado a Israel de intentar romper las negociaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza por motivaciones políticas y ha calificado la agresión contra su país de "flagrante, traicionera y cobarde". "Si Israel quiere asesinar a los líderes políticos de Hamás, ¿por qué negociar? Y si busca la liberación de los rehenes, ¿por qué asesinar a los negociadores?", se ha preguntado durante una cumbre de emergencia de países árabes e islámicos celebrada en Doha.
Otra torre residencial derrumbada
El Ejército israelí destruyó este lunes la Torre Ghafri en la zona portuaria de la ciudad de Gaza: el edificio más alto del enclave con un total de 18 plantas y 60 apartamentos. Según un comunicado castrense, Hamás había instalado presuntamente en el rascacielos derribado "sistemas de inteligencia y puestos de observación para monitorear la ubicación de las tropas".
Rubio afirma que Irán es un "riesgo inaceptable" para Israel, EEUU y el mundo
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este lunes en Jerusalén que el régimen iraní "representa un riesgo inaceptable, no solo para Israel, ni solo para Estados Unidos, sino para el mundo".
En una rueda conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Rubio indicó que su país continuará con su campaña de "máxima presión económica" sobre Irán "hasta que cambie de rumbo" y celebró que los países europeos inicien el proceso de reimponer las sanciones contra el país.
Rubio mencionó el "deseo de poseer no solo armas nucleares, sino también misiles de corto y medio alcance" que amenazan, dijo, a la región e "incluso a Europa".
Artistas españoles ponen su voz para nombrar a 18.500 niños y niñas asesinados en Gaza
Abdullah Mohammed Riyad; Abdullah Alsayed Kul; Hamed Suleiman Mustafa Abu Khati; Mohameed Amer Yasser Al-Masri y Joud Mohammed Nour Hassenein son niños gazatíes asesinados por el "genocidio que está protagonizando el Estado de Israel" y sus nombres han resonado este lunes en la Puerta del Sol de Madrid con la voz del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.
"Yo me llamo Luis y tengo 66 años. Junto a las organizaciones sociales y solidarias, te pregunto: ¿cómo te llamas tú, niño perdido bajo los escombros de la dignidad internacional? Yo me llamo Luis. Ya soy viejo, pero no había vivido nunca la indignidad de un genocidio televisado, ni tanta persecución sangrienta e impudorosa de los periodistas que intentan informarnos de la hecatombe", ha dicho el director del Instituto Cervantes y poeta.
