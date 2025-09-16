Una comisión de investigación de la ONU concluye que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza

Investigadores de Naciones Unidas acusaron el martes a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza con el objetivo de "destruir a los palestinos" que viven en la Franja y culparon al primer ministro y a otros altos cargos del país de instigarlo.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU (COI, por sus siglas en inglés), que no habla en nombre del organismo mundial y ha sido objeto de duras críticas de Israel, afirma que "se está produciendo un genocidio en Gaza", dijo Navi Pillay, la jefa de la comisión. "La responsabilidad recae en el Estado de Israel", subrayó.

La comisión, encargada de investigar la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, publicó su último informe casi dos años después de que estallara la guerra en Gaza tras el ataque de Hamás, el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Casi 65.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás y que la ONU considera fiables.

Desplazamientos constantes

La gran mayoría de los habitantes de Gaza han sido desplazados al menos una vez, y se están produciendo más desplazamientos masivos a medida que Israel intensifica su ofensiva para tomar el control de Ciudad de Gaza, donde la ONU ha declarado una hambruna.

La COI concluyó que, desde octubre de 2023, las autoridades y fuerzas israelíes cometieron "cuatro de los cinco actos genocidas" enumerados en la Convención sobre el Genocidio de 1948. Estos incluyen "matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo, someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo".

Los investigadores afirmaron que las declaraciones explícitas de las autoridades civiles y militares israelíes, junto con el patrón de conducta de las fuerzas israelíes, "indicaron que los actos genocidas se cometieron con la intención de destruir a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo".

El informe concluye que el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant "incitaron a cometer un genocidio y que las autoridades israelíes no tomaron medidas contra ellos para castigar esta incitación".