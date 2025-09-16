Israel inicia la ofensiva terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza

La incursión terrestre israelí en Ciudad de Gaza ha comenzado. Netanyahu ha anunciado el inicio de una "poderosa operación" para tomar el control de la capital gazatí. "Gaza arde", ha celebrado por su parte el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Durante toda la noche, los bombardeos del Ejército israelí se han sucedido, usando misiles, drones, disparos desde helicópteros y fuego de artillería. Las autoridades médicas del enclave —donde Israel prohíbe la entrada a la prensa internacional y asesina de forma sistemática a los reporteros locales— han anunciado que al menos 24 personas han muerto sólo a lo largo de esta madrugada, 40 han resultado heridas y docenas han desaparecido bajo los escombros. Centenares de gazatís han decidido pasar la noche al raso por temor a que los bombardeos impactaran contra los edificios en los que estaban.

El Ejército israelí "ataca con mano dura la infraestructura terrorista y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", ha asegurado Katz. "No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", ha añadido. Esta noche de implacables bombardeos sigue a semanas de ataques continuados contra esta urbe, que es la mayor de todos los territorios palestinos. Cuando empezó la agresión a inicios de agosto, alrededor de un millón de personas estaban en la ciudad, pero, ahora, las autoridades militares aseguran que al menos 350.000 la han abandonado.

Mientras los residentes de Ciudad de Gaza informan de bombardeos "fuertes e implacables", el medio estadounidense Axios afirma que Israel ha lanzado su "ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza". Hay miles de personas, incluidas familias con niños pequeños, que siguen huyendo hacia el sur de la Franja, donde también se han registrado ataques. A lo largo y ancho del enclave, unas 24 personas han muerto desde esta madrugada. Los ataques durante la noche han combinado bombardeos aéreos con misiles y drones y ataques de artillería, así como de disparos desde helicópteros, mientras que el cielo de la capital gazatí se iluminó en numerosas ocasiones con bengalas del Ejército que llamaban a la evacuación de la ciudad.

Protestas de las familias de los rehenes

No hay zona que se salve. Los bombardeos han afectado al campamento de refugiados de Shati, los de Tal al Hawa, Al Daraj, Al Maghribi o Al Sabra, Sheikh Radwan y en Al Karama. Durante la noche, fuentes locales han indicado a la agencia Efe que los tanques israelíes avanzaban y retrocedían progresivamente desde la periferia de la Ciudad de Gaza para ir ganando terreno, si bien el Ejército aún no ha confirmado haber lanzado definitivamente su operación terrestre contra la capital. La potencia de los ataques ha sido tal que incluso los residentes en el centro de Israel, a decenas de kilómetros de distancia, han podido escuchar el sonido de las bombas cayendo sobre la Franja.

Con el eco de los bombardeos, las familias de los rehenes se han movilizado en plena madrugada para protestar contra la ofensiva en Ciudad de Gaza. Armados con un saco de dormir y la potencia de su voz, se han plantado a las puertas de la residencia del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, a modo de denuncia por una operación que consideran que pondrá en riesgo a sus seres queridos. Aún quedan 48 cautivos en la Franja de Gaza, la mayoría muertos. A Netanyahu “no le gusta oírnos aquí, así que huyó como un cobarde", ha gritado la madre del rehén Matan Zengauker, Einav. "Lo seguiremos a todas partes, día y noche, se acabó, se acabó la guerra", que ya ha matado a casi 65.000 palestinos, ha proclamado en la oscuridad de la noche "Si no se detiene ante nada y envía a nuestros valiosos, valientes y heroicos soldados a luchar mientras nuestros rehenes son utilizados como escudos humanos, ¡no es digno de ser primer ministro!”, ha añadido.

Una bengala del ejército israelí sobrevuela los edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza. / Leo Correa / AP

Netanyahu se reunió este lunes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su visita de dos días a Israel. Ahora, Rubio se dirige a Qatar, donde también se celebró una cumbre con los líderes árabes y musulmanes de la región para coordinar una respuesta común al ataque israelí en Doha de la semana pasada. Antes de embarcarse en el avión, el funcionario estadounidense ha afirmado que existe una "ventana de oportunidad muy breve para llegar a un acuerdo" de alto el fuego, y que espera que Qatar reanudara las negociaciones, "a pesar de todo lo sucedido". En la agresión de hace una semana, murieron cinco miembros de Hamás y un oficial de seguridad qatarí.

