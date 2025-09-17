Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Letonia y Finlandia apoyan exigencia de Trump de detener toda importación de energía rusa

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su homólogo letón, Edgars Rinkēvičs, coincidieron este martes en respaldar la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que los países europeos dejen de comprar petróleo y gas natural rusos.

"Estoy totalmente de acuerdo con él (Trump) en que eso debe cesar y debe cesar de inmediato, y, por supuesto, hay dos países en particular dentro de la Unión Europea a los que nos referimos en este caso, que son Eslovaquia y Hungría", declaró Stubb en una rueda de prensa conjunta en Riga.