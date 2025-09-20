Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España: "La historia va a juzgar a todos, como lo hizo con el Holocausto"

Analistas hablan de odio por cuestiones étnicas o religiosas, conflicto territorial o intereses económicos en tomar la Franja. ¿Cuál cree que es el motivo real de los ataques y el asedio de Israel?

Es un conjunto de los factores que acaba de mencionar, con la excepción del conflicto étnico-religioso, porque de étnico-religioso no tiene absolutamente nada. Simplemente han utilizado la religión como instrumento para justificar un acto colonialista. No es ningún secreto que los intereses colonialistas han sido el eje alrededor del cual gira la historia y, en este caso, el factor económico nunca está ausente. Es importante tener presente siempre que Israel es un proyecto colonialista e inversionista occidental en nuestra región, y por eso lo mantienen, lo promueven, lo blindan, lo protegen y lo presentan como modelo.

¿Como modelo de qué?

Un modelo a seguir, una potencia económica, cultural, académica, educativa, de salud, tecnológica, etc. Y es importante detenerse un instante ya que en los últimos años el común de la gente descubrió la cantidad de convenios y contratos de intercambio y de proyectos comunes de investigación entre diferentes universidades a lo largo y ancho del mundo con Israel, las inversiones que hacen en Israel. Cuando en China se fabricaba tecnología norteamericana o de otros sitios se hablaba de que era norteamericana pero con tecnología china. ¿Por qué en el caso de Israel, si el dinero no es israelí, las investigaciones, el intelecto no es netamente israelí, por qué el producto lo es? Lo promueven como tal porque es su proyecto.

¿Quién lo promueve y lo protege?

No voy a entrar en estos detalles.

El PP evita hablar de 'genocidio', ¿puede ser por eso?

Yo lamento que haya algunos que se pierdan en la semántica, en si es masacre, si es genocidio. Sea lo que sea lo que se está perpetrando, es una barbaridad en contra de la humanidad y se está transmitiendo en vivo y en directo. No hay peor ciego que el que no quiere ver y lamento que algunos se resistan a ver lo que está sucediendo o intenten justificarlo. La historia va a juzgar a todos, como lo hizo con el Holocausto. Y aquellos que se creían listos y que estaban desinformados quedaron muy mal juzgados por la historia y esta no va a ser la excepción.

¿Qué le parece el papel de España y de la comunidad internacional en el conflicto?

Yo tengo mis reservas en cuanto al concepto de conflicto, porque no es un conflicto. Cuando ustedes se refieren a Rusia en Ucrania, no hablan de conflicto. Hablan de invasión, ataque, agresión, y, en el caso de Palestina, porque se trata de Israel, lamentablemente se ha difundido el uso del concepto de conflicto.

Rectifico. Si me permite, retiro conflicto. Ataque o agresión.

Muy amable, se lo agradezco. No es usted, el común de la gente cae en la trampa. España ha demostrado una gran capacidad de iniciativa de gestión y de liderazgo y el tiempo le ha dado la razón, porque ahora muchos están siguiendo sus pasos. El próximo lunes hay una conferencia en Nueva York donde va participar la mayor parte de los países y ha habido un número considerable que ha anunciado su intención de reconocer el Estado de Palestina. Están haciendo ahora lo que España hizo hace un año y medio. Lo mismo cuando España anunció las sanciones en contra de Israel. Al poco tiempo Europa se sumó a aplicar algunas. España ha tomado la delantera, ha sido pionera y ha demostrado liderazgo y el resto le están siguiendo.

¿Ve efectivas o de ayuda medidas como las protestas que pararon la etapa final de la Vuelta Ciclista o la renuncia de España a participar en Eurovisión si Israel acude?

Una vez más, hay que recordar que hay que aplicar el mismo criterio sobre casos similares. En el año 80, posiblemente usted no había nacido, cuando la URSS de entonces invadió Afganistán, los países de Europa, EEUU y muchos más boicotearon las Olimpiadas de Moscú y allí no se pensó que se mezclara el deporte con la política. Lo mismo que cuando Rusia invadió Ucrania, tampoco se pensó que no hay que mezclar deporte con política, arte con política. Porque automáticamente marginaron a los atletas, a los deportistas rusos. Y también en Eurovisión. Entonces, ¿por qué en el caso de Israel se aplica otro criterio y se dice que no hay que mezclar? Hay que ser congruente y aplicar el mismo criterio sobre casos similares.

¿Tiene esperanza en una solución de paz a corto plazo?

La esperanza es lo último que se pierde. Sí tenemos esperanza y casi con la certeza de que la lógica de la historia nos lleva hacia delante. Y dicen también que la justicia tarda, pero siempre llega. El mundo que hasta ahora ha consentido las políticas del Estado de Israel por intereses se está dando cuenta de la barbaridad que está cometiendo con este genocidio y de que está rompiendo absolutamente todos los parámetros y todos los reguladores que han sido válidos para la convivencia entre pueblos, estados y naciones, sea derecho internacional, sea convenios, sea derechos humanos, derechos internacionales. Está aplicando prácticamente todos los crímenes de guerra tipificados y no tipificados. El mundo está despertando y dándose cuenta de que Israel está imponiendo una nueva doctrina, con la protección norteamericana, una política internacional que nos devuelve a la ley de la selva. Esto no puede continuar porque sería el fin del sistema o del llamado orden que hemos conocido y ha sido válido durante tanto tiempo. Estas manifestaciones e inicios de cambios nos indican que en algún momento habrá un cambio.

¿Las protestas?

Afortunadamente, los pueblos siempre van mucho más adelante que los gobernantes.

¿Cree que la opción de los dos estados zanjaría el problema? ¿Cómo podría atajarse?

Durante mucho tiempo en occidente se ha presentado esta solución como la panacea y yo quiero recordar que eso fue una iniciativa de George Bush hijo, en 2002, que luego adoptó el Cuarteto [EEUU, la UE, Rusia y la ONU] y el Consejo de Seguridad se ha convertido en una iniciativa internacional. Pienso que esta es tal vez la única solución válida y que garantiza para los dos pueblos sus derechos y su futuro. Pero, a juzgar por lo que hace Israel y por lo que dice, hasta ahora no va a ser posible, salvo que la comunidad internacional haga valer su voluntad y que imponga esta solución.

El expresidente Felipe González dice que, si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, por qué no suelta a los rehenes israelíes.

Yo no estoy de acuerdo con Hamás. Pero estos que utilizan este argumento justifican el genocidio. Si hay un criminal, la respuesta no es ser más criminal. Disculpe que ponga el ejemplo: cuando ETA cometía algún atentado, ¿la respuesta del Estado español tenía que ser bombardear al País Vasco?

¿Cuál es la relación de una persona palestina común con Hamás?

En Palestina, la totalidad de la militancia de todos los partidos, facciones y formaciones políticas no llega al 11% de la población. Y los militantes de Hamás no llegan al 4% de la militancia. Israel decía hace tiempo que Hamás tenía de 15.000 a 30.000o militantes, y en la Franja hasta ahora los asesinados registrados son 65.000, dos Hamás y medio.

¿Qué quedará de Palestina y los palestinos cuando llegue la paz?

La respuesta no la tengo yo. Mi pueblo es amante de la vida, la justicia, la libertad, la paz, el futuro, y dará lo mejor de sí para un futuro mejor de nuestro pueblo y de los demás.