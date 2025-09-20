Tensiones
Rusia niega que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia
Ministerio de Defensa sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante la misión
EFE
Moscú
El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.
"El 19 de septiembre tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a Kaliningrado", señala la nota castrense en la que se sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante esa misión.
