Cambio de propiedad
Trump confirma que los dueños del imperio conservador Fox y de la tecnológica Oracle podrían comprar TikTok en Estados Unidos
El magnate conservador Rupert Murdoch y el segundo hombre más rico del planeta, Larry Ellison, están interesados en invertir en la nueva empresa que gestionará la popular plataforma de vídeo en respuesta a la persecución del gigante chino ByteDance
El futuro de TikTok en Estados Unidos empieza a tomar forma. El magnate de los medios y dueño de Fox Corp, Rupert Murdoch, y su hijo mayor Lachlan Murdoch, heredero de su imperio mediático, podrían estar entre el grupo de inversores que tomará el control de la popular plataforma de vídeos.
Así lo confirmó ayer el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista con la cadena conservadora Fox News. "Creo que estarán en el grupo", indicó, celebrando que, según su juicio, se trata de "patriotas". Los Murdoch dirigen el conglomerado de periódicos y canales de televisión más influyente del mundo, un emporio que se extiende desde EEUU hasta el Reino Unido y Australia.
La administración trumpista anunció la semana pasada que había alcanzado un acuerdo con China para que el gigante tecnológico asiático ByteDance, propietario de TikTok, venda el brazo estadounidense de su exitosa aplicación, una maniobra de desinversión que Washington justifica por razones de seguridad nacional. O, dicho de forma más senzilla, por el temor a que Pekín pueda utilizarla para espiar a sus usuarios, acusaciones por ahora no contrastadas que responden a la lógica de guerra comercial entre ambas superpotencias.
Otros inversores "prominentes"
El negocio de TikTok en EEUU quedará así en mano de un grupo de inversores entre los que también estarán personas "muy prominentes" como Larry Ellison, director del gigante tecnológico Oracle, aliado de Trump y segundo hombre más rico del mundo solo por detrás de Elon Musk; y el empresario Michael Dell, presidente y director ejecutivo de la multinacional tecnológica Dell Technologies.
"Aman a este país (EEUU), así que creo que harán un gran trabajo", ha celebrado Trump. Aunque el presidente estadounidense propuso la prohibición de TikTok durante su primer mandato, guante que recogió e impulsó la administración del demócrata Joe Biden, en los últimos meses ha prorrogado un bloqueo ya aprobado por el Congreso y ha optado por negociar la venta de parte de ese negocio para que pase a estar controlado por manos estadounidenses.
La Casa Blanca indicó el sábado que el acuerdo definitivo para crear una nueva empresa que controle las operaciones de TikTok en EEUU podría firmarse "en los próximos días".
