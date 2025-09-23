La OTAN promete una respuesta "firme" ante las acciones de Rusia contra el espacio aéreo de los aliados

La OTAN ha subrayado el martes que su respuesta ante las acciones "imprudentes" de Rusia será "firme" y que recurrirá a todos los medios militares necesarios, en medio de la oleada de intrusiones en el espacio aéreo de los aliados del flanco oriental, instando a que Moscú cese unas maniobras que elevan la tensión con los miembros del bloque militar.

En un comunicado tras reunirse a petición de Estonia, los 32 aliados apuntan que la respuesta de la organización atlántica "a las acciones imprudentes de Rusia seguirá siendo firme", indicando que Moscú tiene toda la responsabilidad por unas maniobras que "suponen una escalada, entrañan el riesgo de errores de cálculo y ponen en peligro vidas humanas"." Deben cesar", insta la organización atlántica. El flanco oriental de la OTAN ha vivido una serie de incidentes con drones y cazas rusos, tras episodios registrados en Polonia, Rumanía y Estonia, mientras que Dinamarca ha denunciado el martes la presencia de drones en el aeropuerto de Copenhague que han obligado a cerrar la infraestructura.

En rueda de prensa desde los cuarteles general aliados, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido en que el bloque no quiere que Rusia continúe con lo que considera un "peligroso patrón intencionado", y ha defendido en todo caso la actuación de la OTAN ante los tres cazas rusos 'Mig-31' que violaron el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos hasta que fueron escoltados por medios aéreos de la OTAN.

Respuesta "rápida y firme"

Así Rutte ha valorado que los pilotos de los Ejércitos aliados "están haciendo precisamente lo que se les ha enseñado a hacer cuando existe un riesgo potencial de incursión", apuntando que la respuesta fue "rápida" pero también "firme" y "con calma". Y ha argumentado que la OTAN siempre evalúa el riesgo potencial a su seguridad y actúa acorde, rechazando que el bloque vaya a derribar toda aeronave que entre en su espacio aéreo.

"Las decisiones sobre si se debe disparar contra aeronaves se toman en tiempo real y siempre se basan en la información disponible sobre la amenaza que representan dichas aeronaves", ha indicado, apuntando a que depende de la intención, el armamento y el riesgo potencial que represente para la seguridad aliada.

El exprimer ministro neerlandés ha defendido una reacción "proporcionada" de la OTAN, aunque tras la amenaza de Polonia de tirar cualquier aeronave que entre en su espacio ha dicho que "si es necesario" la OTAN tomará medidas pero "no significa que siempre derribaremos inmediatamente un avión", apuntado asimismo que la autoridad la tiene el Comandante Supremo aliado, Alexus G. Grynkewich.

Operación 'centinela oriental'

Aparte, en el comunicado los aliados de la OTAN recuerdan la puesta en marcha de la operación 'Centinela Oriental' para reforzar la vigilancia del espacio aéreo de los países vecinos de Rusia y subrayan la intención de redoblar las capacidades y "fortalecer la postura de disuasión y defensa", para garantizar una defensa aérea "eficaz".

"Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y los aliados emplearán, de conformidad con el derecho internacional, todos los instrumentos militares y no militares necesarios para defendernos y disuadir todas las amenazas procedentes de cualquier dirección", ha señalado la OTAN, tras reunirse de manera extraordinaria tras los incidentes vividos en Estonia cuando tres cazas Mig-31 violaron el espacio aéreo del país.

Los aliados cierran su comunicado insistiendo en el compromiso conjunto con el artículo 5 de la OTAN, la cláusula de defensa mutua, apuntando que responderán "de la manera, en el momento y en el ámbito" que consideren a las provocaciones rusas.