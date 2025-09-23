Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en el este de Europa

Trump se muestra a favor de que la OTAN derribe aviones rusos si invaden el espacio aéreo de la Alianza

Volodímir Zelenski y Donald Trump, durante su encuentro en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, este martes.

Volodímir Zelenski y Donald Trump, durante su encuentro en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, este martes. / EVAN VUCCI / AP

Idoya Noain

Idoya Noain

Nueva York

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado favorable este martes de que los países de la OTAN derriben los aparatos rusos que violen el espacio aéreo de la Alianza, tras varias incursiones de drones y aviones de combate en las últimas dos semanas, según han denunciado Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca o Noruega.

"Sí, creo que sí", ha respondido Trump a la pregunta de si cree que "la OTAN debe abatir los aviones rusos si entran en su espacio aéreo", realizada por un periodista durante el encuentro que ha mantenido con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

De esta forma, el republicano se alinea con lo manifestado este mismo martes por el secretario general de la organización, Mark Rutte, y los líderes de países como República Checa o Polonia, a favor de esta medida extrema.

