España mandará un buque militar para proteger a la Flotilla de Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España enviará un buque militar a proteger a la Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, tras los ataques registrados por las embarcaciones la pasada madrugada. Sánchez ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, sumándose así a la iniciativa avanzada horas antes por el Gobierno de Giorgia Meloni de mandar una fragata del Ejército italiano para evitar nuevos ataques contra la flotilla.

"Mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítimo equipado con todos los medios por si fuera necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate", ha dicho en su comparecencia ante los medios en la misión de España ante la ONU.

El Buque de Acción Marítima (BAM, un patrullero grande de altura) que mas posibilidades tiene de zarpar mañana es el Furor, que se encuentra haciendo ejercicios navales en Cartagena, informa Juan José Fernández.

No lleva misión de enfrentamiento alguna, según fuentes de la armada, si no la orden de embarcar un hospital ROLE 1, unidad básica hospitalaria, de sanidad militar, que debe estar preparada por si tuvieran problemas en la flotilla de Gaza.

El buque de acción marítima de la armada española no navegará junto a la flotilla, sino a una distancia prudencial, desde la que pudiera asistir a los tripulantes de los barcos que protestan contra el genocidio en Gaza, en caso de que alguno de ellos tuviera problemas de carácter médico , aseguran fuentes militares. “No hay orden de enfrentamiento con nadie“, indica una de estas fuentes.

Es un extremo que ha ratificado Sánchez en Nueva York al ser preguntado directamente sobre si podría llegar a atacar a los drones israelíes. "Este buque trata de que, en caso de que haya alguna dificultad, puedan ser rescatados los nacionales y también los integrantes de la Flotilla de la Paz. Esperemos que no suceda", ha dicho el presidente, que ha destacado que es una decisión ya adoptada por países como Italia y ha recordado que hace unos días el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros 14 países emitieron una declaración conjunta en donde se trasladó al primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, que esas naciones iban a "proteger diplomáticamente y desde el punto de vista político" a sus conciudadanos.

"Evidentemente vamos a proveer de esa salvaguarda, de esa seguridad a nuestros conciudadanos, que lo que están haciendo es expresar la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo, como hemos visto en la Asamblea General de las Naciones Unidas porque claramente hay una inmensa mayoría de países y por tanto de sociedades que no aceptan en la situación que están viviendo en este caso la población gazatí", ha dicho.

La flotilla

Los buques humanitarios, en los que viajan ciudadanos de 17 países europeos, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, han denunciado este miércoles el lanzamiento de objetos incendiarios contra las embarcaciones, con al menos 13 explosiones, y la presencia de más de 15 drones sobrevolando a baja altura una de las embarcaciones.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado los ataques de "totalmente inaceptables" y ha exigido que "cesen" inmediatamente. Albares ha añadido que está en contacto con sus homólogos otros países con ciudadanos embarcados en la flotilla y ha recordado que harán responsable "a aquel que ataque y dañe a la flotilla" y "tendrá que responder ante los tribunales internacionales".

En los últimos días, Israel ha elevado el tono contra la Global Sumud Flotilla y ha acusado a Hamás de estar detrás de la organización, al tiempo que ha exigido que la carga se desembarque en el puerto israelí de Ashkelon para luego ser distribuida por el Estado hebreo, a pesar de que, según Naciones Unidas, es precisamente Israel quien impide la entrada de comida que está provocando una hambruna en Gaza.

"Israel no permitirá que ningún barco entre en una zona de combate activo ni permitirá la violación de un bloqueo naval legal", ha advertido Tel Aviv en un comunicado. "Si la flotilla continúa rechazando la propuesta pacífica de Israel, Israel tomará las medidas necesarias para impedir su entrada a la zona de combate y detener cualquier violación del bloqueo naval legal, haciendo al mismo tiempo todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad de sus pasajeros".