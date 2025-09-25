Dinamarca
El aeropuerto danés de Aalborg cierra su espacio aéreo debido a la presencia de drones
Es el segundo incidente de este tipo en una semana en territorio danés
EP
Las autoridades de Dinamarca han anunciado el cierre del espacio aéreo sobre el aeropuerto de Aalborg, en el norte del país, debido a la presencia de varios drones, días después de un incidente similar en el aeropuerto de la capital danesa, Copenhague.
El comisario de Policía Jesper Bojgaard ha confirmado en una rueda de prensa difundida por la televisión estatal que "hasta que tengamos una visión completa de la situación y podamos asegurar los drones, ningún avión despegará", lo que ha afectado al menos a cuatro vuelos.
Mientras, la Policía de Jutlandia meridional ha señalado por su parte que se ha detectado actividad de varios drones cerca de los aeropuertos de Esbjerg, Sonderborg y Skrydstrup, si bien no ha dado más detalles hasta el momento.
La Policía Nacional ha vinculado estos drones con los detectados a principios de esta semana en el aeropuerto de Copenhague durante una rueda de prensa en la que además ha advertido de que "las Fuerzas Armadas también se ven afectadas, ya que Aalborg se utiliza como base militar".
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha condenado el incidente de la capital danesa en lo que ha calificado como "el ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha".
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha culpado directamente a Rusia de lo ocurrido en Copenhague, mientras que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha apresurado a descartar lo que considera "acusaciones infundadas" y el secretario general de la OTAN, ha señalado que es "demasiado pronto" para atribuir a Moscú estos hechos.
