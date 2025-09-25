Conmoción en Argentina por un triple feminicidio precedido por torturas y amputaciones emitido en directo por TikTok

El horror ha teñido los ojos de los argentinos. Tres jóvenes de entre 15 y 25 años fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y descuartizadas por una banda de narcos de origen peruano asentada en una chabola de la ciudad de Buenos Aires. El triple femicidio fue retransmitido en directo en un grupo cerrado de TikTok como modo de advertencia a otros sicarios. "Miren lo que les pasa a los que nos roban droga", dijo un jefe, mirando a la cámara, para que luego se muestre a los secuaces la trama macabra que terminó con las vidas de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verri. Así lo pudieron comprobar los responsables de la investigación sobre una red de trata y ajustes de cuentas tras unos allanamientos que concluyeron con ocho arrestos.

En diversas ciudades argentinas las mujeres salieron a las calles para denunciar los peligros circundantes. "Basta de matarnos", fue la consigna. Los hechos que erizan al país tuvieron lugar entre la noche del viernes y la madrugada del sábado pasado, cuando los integrantes de la banda se conectaron a esa cuenta. Una vez que estuvieron en línea, el capo ordenó que se iniciara el ritual de muerte. De acuerdo con las autopsias, a Lara, de 15 años, le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja. Luego la apuñalaron en el cuello. A Morena y a Brenda les aplastaron la cabeza.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dijo que el triple femicidio se llevó a cabo como parte de la venganza de una organización transnacional de narcotráfico que se maneja desde la capital argentina. Una cámara de seguridad grabó el momento en que Lara, Morena y Brenda subieron a una camioneta Chevrolet blanca. Según Alonso, las tres chicas llegaron engañadas a una casa "porque creían que iban a participar de un evento". Todavía queda pendiente reconstruir cómo establecieron la conexión con los delincuentes. "Habrían entablado algún tipo de relación en la zona de Flores", en alusión a un barrio capitalino donde funcionan prostíbulos clandestinos o se desarrollan actividades de proxenetismo.

"Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista", dijo el gobernador de la principal provincia de este país, Axel Kicillof. La palabra "femicidio" no forma parte del Gobierno de ultraderecha de Javier Milei, cuya aversión a las políticas de género ha sido retórica y también expresada en la sustancial reducción de la financiación de todo lo relacionado con ese tema. "El antifeminismo y el ajuste (económico) son letales", dijo el colectivo Ni una menos. La provincia de Buenos Aires, administrada por la oposición, mantiene el Ministerio de Mujeres y Diversidad, que recordó al conocerse los asesinatos: "los femicidios son las expresiones más extremas de las violencias de género y en los contextos de narco criminalidad, una descarnada y feroz expresión de la deshumanización, crueldad y descarte". Pidió a su vez el " imperioso el esclarecimiento de los hechos" para llegar hasta "los responsables materiales e intelectuales".

Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en una zona de la periferia capitalina. Los habían enterrado en el fondo de una casa, a 37 kilómetros de donde las habían visto con vida por última vez.

Los medios de prensa recordaron que no ha sido la primera vez que los narcos recurrieron a las redes sociales para transmitir en vivo torturas aplicadas a subordinados acusados de quedarse con droga o dinero. El flagelo del narcotráfico suele estar circunscrito a la ciudad de Rosario, donde nació Leo Messi y ubicada unos 350 kilómetros al norte de la capital. Sin embargo, el problema se extiende hacia otros centros urbanos a una velocidad pasmosa.