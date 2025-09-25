La Flotilla a Gaza advierte de que tiene información creíble sobre un ataque violento de Israel en las próximas 48 horas

La Global Sumud Flotilla, un grupo de 50 barcos y centenares de políticos, médicos, actores y activistas que quieren romper el bloqueo israelí de Gaza, asegura que ha recibido “inteligencia creíble sobre un ataque violento por parte de Israel”.

Han dado una rueda de prensa de emergencia para alertar a la comunidad internacional de que “Israel probablemente va a escalar los ataques a la flotilla en las próximas 48 horas, potencialmente usando armas para hundir barcos, herir o matar a los participantes”. No han entrado en los detalles concretos sobre la información que han recibido, pero sí han dicho que ha llegado en forma de carta desde "un ministerio de Luxemburgo".

"Varios diputados de Italia, Luxemburgo, Alemania y España hemso recibido presiones de origen desconocido pero transmitidas por los ministerios de Exteriores", explica el diputado español de Compromis Juan Bordera. "Probablemente se trate de una táctica de guerra psicológica".

Piden a los órganos internacionales que intervengan para garantizar que pueden abrir un corredor humanitario hacia Gaza. "Nos están intimidando con violencia creciente. Los ataques a flotillas anteriores nos alertan de la violencia que puede usar el régimen israelí de Apartheid", ha afirmado desde uno de los botes Mandla Mandela, nieto del sudafricano Nobel de la Paz Nelson Mandela.

La activista Yasemin Acar, también embarcada en la flotilla a Gaza, ha recordado cómo Israel atacó en 2010 a la Flotilla de la Libertad de Gaza, otro grupo de barcos con el mismo objetivo de romper el bloqueo ya entonces impuesto a la Franja, y mató a tiros a nueve activistas y un periodista. "Luego vertieron versiones falsas sobre presuntas armas y relación de los asesinados con el terrorismo. Cuando se supo la verdad, Israel ya había creado su marco", ha añadido Acar. “Estamos viendo el mismo guion ahora, cuando solo vamos parlamentarios, abogados y médicos con comida y medicinas. Son mentiras para prepararlo todo".

Piden a los medios que no se amplifiquen las mentiras de Israel. "No se crean nada de la propaganda del ministro de Israel. Somos médicos, académicos, trabajadores, veteranos del ejército de Estados Unidos, madres", ha clamado Kleoniki Alexopoulou. Agradecen a España especialmente, pero también a Italia, que hayan enviado un total de tres barcos para protegerles.

Israel acusa a la Flotilla de estar organizada por Hamás

Saif Abukeshek, del comité organizador de la Global Sumud Flotilla, ha rechazado la oferta de Israel de llevar esa ayuda al puerto israelí de Ashkelon o a otro país para luego llevarla a Gaza. "Dar la ayuda a una organización no garantiza que el bloqueo se romperá o que los palestinos dejen de ser objetivo [de los soldados israelíes] cuando se entregue la ayuda humanitaria", ha dicho. Cerca de dos mil palestinos desarmados han muerto tiroteados por Israel cuando se acercaban a los puntos de distribución de comida, según testigos presenciales, investigaciones periodísticas y Naciones Unidas.

Israel ha dado por su parte una rueda de prensa para presentar “las pruebas de la conexión entre Hamás y la Flotilla”. Afirman que el presidente de una de las múltiples organizaciones que la conforman, el periodista británico-palestino Zaher Birawi, trabaja para la organización, tras publicar una presunta foto suya junto al ex líder del brazo político de la organización islamista, Ismael Haniyeh.

El Gobierno israelí dice que no ve "problema alguno" en el despliegue militar de apoyo a la Flotilla hecho por España e Italia porque se mantendrán "a cierta distancia" y no cree que vayan a intervenir. "Estamos seguros de que no será necesario que intervengan" ha asegurado Tal. Pero insiste en que impedirá a la Flotilla llegar a Gaza, "protegiendo la seguridad de los pasajeros.

También ha asegurado que ha ofrecido a la Flotilla que descarguen la "presunta ayuda" en el puerto israelí de Ashkelon, "a minutos de Gaza". Luego ha ofrecido llevarla después de que se descargue en cualquier puerto de otro país, por ejemplo Chipre. "Este rechazo, por tres o cuatro veces, muestra que el objetivo es provocar y ayudar a Hamás, no humanitario", ha dicho el director general del Ministerio de Exteriores. "Cualquier rechazo, pondrá la carga de la responsabilidad en los organizadores de la Flotilla", ha añadido, sin concretar la responsabilidad de qué hecho por ocurrir en concreto.