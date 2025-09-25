Orden de la CPI
Netanyahu evita sobrevolar España en su viaje a EEUU por la amenaza de arresto por crímenes de guerra
Redacción
El avión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, modificó este jueves su ruta hacia Estados Unidos, donde se celebra la Asamblea General de la ONU, a fin de presuntamente evitar atravesar países que podrían cumplir su orden de arresto por la acusación de crímenes de guerra. La aeronave, según identificó EFE en la web de rastreo de vuelos Flightradar24, partió esta madrugada del aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv con destino a Nueva York.
De acuerdo con la trayectoria registrada, el vuelo sobrevoló brevemente el espacio aéreo de Grecia e Italia, pero evitó por completo el francés y español, alargando el trayecto más de 600 kilómetros. El diario israelí 'Haaretz' afirmó que esta ruta se toma por primera vez, recalcando que en sus seis viajes previos a Estados Unidos el avión gubernamental había sobrevolado Grecia, Italia y Francia "sin alteraciones".
Este cambio de ruta se produce en un contexto diplomático tenso, tras el reconocimiento del Estado de Palestina por países europeos entre ellos Francia y España y la orden de arresto pendiente. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.
También está previsto que Netanyahu visite en este viaje la Casa Blanca y se reúna con el presidente Donald Trump la próxima semana. Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, oenegés y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que han muerto más de 65.500 personas.
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Esto dice el auto judicial que instruye el caso por la muerte en la reyerta de Cáceres: 'Supone una maldad gratuita que no tiene ninguna justificación posible
- Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres
- Barras en la calle sí, botellón no: el Ayuntamiento de Cáceres marca normas para disfrutar de San Miguel con responsabilidad y a tope de charanga