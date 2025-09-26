Aalborg
Cierran una hora al tráfico un aeropuerto del norte de Dinamarca tras un supuesto avistamiento de drones
Las autoridades no han determinado todavía quién está detrás, aunque hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido"
EFE
El aeropuerto danés de Aalborg (norte) permaneció cerrado una hora esta madrugada al tráfico por el posible avistamiento de drones en la zona, un día después de que varios aeródromos e instalaciones militares se vieran afectados por estos vehículos.
El aeródromo de la cuarta ciudad danesa en población estuvo cerrado entre las 23.40 del jueves y las 00.35 del viernes y dos vuelos fueron desviados tras detectar la policía posible actividad de drones, que luego no fue confirmada.
"No hemos podido encontrar nada y no hemos podido verificar la presencia de ningún dron en la zona", dijo Christian Tilsted, portavoz de la policía local, a la agencia Ritzau.
Varios drones fueron avistados un día antes en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg y Sønderborg, así como en la base aérea de Skrydstrup y un cuartel en Holstebro.
Las autoridades no han determinado todavía quién está detrás, aunque hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido".
Los movimientos de diversos barcos, entre ellos un buque de guerra ruso, forman parte de la investigación, han revelado las autoridades, que no obstante han resaltado que no se ha podido establecer una conexión "directa" con Rusia.
El aeropuerto de Copenhague ya había estado cerrado al tráfico varias horas la pasada semana por un incidente similar.
