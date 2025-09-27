En Directo
Minuto a minuto
DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel
Decenas de delegaciones han abandonado la Asamblea de la ONU al llegar el primer ministro de Israel, que fue recibido entre abucheos
España se ausentó del discurso para marcar distancias con Israel en un momento de creciente aislamiento diplomático del Estado hebreo
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Irán llama a consultas a sus embajadores en tres países europeos ante retorno de sanciones
Irán llamó este sábado a consultas a sus embajadores en Alemania, Francia y el Reino Unido ante el restablecimiento, esta medianoche, de las sanciones de la ONU en su contra Teherán por su programa nuclear, impulsada por los tres países europeos conocidos como E3. "Los embajadores de la República Islámica de Irán en Alemania, Francia y el Reino Unido han sido llamados a Teherán para consultas", anunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado.
En Melilla
Una multitudinaria manifestación convocada por Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición en la ciudad autónoma, ha recorrido este viernes el centro histórico de la localidad norteafricana pidiendo el fin del “genocidio” en Palestina. ‘Palestina vencerá desde el río hasta el mar’, ‘Free Palestine’ o ‘No es una guerra es un genocidio’ han sido algunos de las numerosas proclamas que han entonado las numerosas personas que han seguido la marcha desde la Mezquita Central de Melilla hasta el monolito de la Constitución, ubicado en la céntrica Plaza de España.
Doce países, entre ellos España, acuerdan financiar a la Autoridad Palestina
España y otros 11 países han acordado este viernes la Coalición de Emergencia para la Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Palestina para preservar la capacidad de gobernar de dicha organización en favor de la paz, estabilidad y seguridad regional y para avanzar en la solución de dos Estados. En un comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores explica que la iniciativa ha sido adoptada por España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Noruega, Arabia Saudita, Eslovenia, Suiza y el Reino Unido y resalta que la coalición se crea como "respuesta a la urgente y sin precedentes crisis financiera que enfrenta la Autoridad Palestina (AP)".
Netanyahu se marcha de la ONU sin hablar con Guterres, tras dos años de incomunicación
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, terminó su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas y se marchó de la sede en Nueva York sin haberse entrevistado con el secretario general de la ONU, António Guterres, según confirmó el portavoz de este último, Stéphane Dujarric. Es el segundo año en que Netanyahu viene a la ONU y no se entrevista con Guterres; de hecho, el primer ministro no ha respondido a varias llamadas del secretario general desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados de Hamás.
Hamás celebra el boicot al discurso de Netanyahu en la ONU
Hamás ha asegurado este viernes que el gesto de numerosas delegaciones de abandonar la Asamblea General de Naciones Unidas durante el discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, demuestra el "aislamiento" a nivel internacional de Israel. "El boicot de las delegaciones a su discurso es una manifestación del aislamiento de Israel y de las consecuencias de su guerra de exterminio", ha afirmado en un comunicado el portavoz de la milicia palestina, Taher al Nunu. Asimismo, ha indicado que Netanyahu tendría que estar, en vez de en la sede de Naciones Unidas, en prisión por ser un "criminal de guerra". "Detener la guerra y castigar a la entidad sionista (Israel) es la postura moral y humanitaria que se exige a los líderes mundiales", ha resaltado Al Nunu.
La ONU incluye en una lista negra de empresas que operan en la Cisjordania ocupada a la pública Ineco, a ACS y a CAF
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado este viernes una actualización de su listado de compañías que operan en asentamientos israelíes considerados ilegales en la Cisjordania ocupada, en el que se incorporan 68 nuevas compañías, cuatro de ellas españolas: la compañía pública Ineco, que pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente; la constructora ACS, que preside Florentino Pérez; la constructora de ferrocarriles vasca CAF y la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), filial que perteneció a ACS hasta 2021 pero fue adquirida por la francesa Vinci en 2021 por 2.900 millones de euros. En la anterior lista de 2023 figuraban 97 empresas. De ellas, siete han salido, entre las que destaca el gigante industrial francés Alstom, pero ahora la cifra se eleva hasta las 158 compañías. La mayoría son de origen israelí (138), aunque también se incluyen seis estadounidenses, dos francesas, dos británicas y las cuatro españolas.

Netanyahu, ante la ONU: "Hamás y sus aliados son los enemigos de todos"
Trump ve "muy cerca" un "acuerdo" para la Franja de Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deslizado de nuevo este viernes la posibilidad de un "acuerdo" para la Franja de Gaza, en un mensaje de optimismo que coincide con el discurso pronunciado ante la ONU por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no ha dado muestras de rebajar la presión militar. "Quizás tengamos un acuerdo sobre Gaza, estamos muy cerca", ha esgrimido Trump en declaraciones a los periodistas. Este hipotético pacto, del que no ha dado detalle alguno, implicaría la liberación de los rehenes y "el fin de la guerra".
Erdogan considera histórica la ola de reconocimientos de Palestina y ve a Israel "aislado"
El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha considerado este viernes que el reconocimiento de Palestina por parte de diez nuevos países, entre ellos Francia y Reino Unido, tiene "un carácter histórico" y que en Naciones Unidas "ha empezado el aislamiento de Israel". "En la Asamblea General de Naciones Unidas hemos visto una vez más que ante la opresión de Israel, y los crímenes contra la humanidad que comete, ha empezado el aislamiento" de este país, dijo Erdogan a un grupo de periodistas en el avión en el que regresaba desde Nueva York, donde ha participado en esa reunión.
Netanyahu insiste en que no habrá un Estado palestino: "Es una locura y no lo haremos"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió ante la Asamblea de la ONU en que Israel no reconocerá un Estado palestino. "Es una locura y no lo haremos", dijo y recalcó que no cometerá un "suicidio nacional" haciéndolo. "Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel", explicó y añadió que hacerlo sería "recompensar a los fanáticos que apoyaron" el 7 de octubre.
