Moldavia decide si continúa en la senda de la UE en medio de un tsunami de injerencias lanzadas desde Rusia

"La república de Moldavia está en plena campaña electoral; la Federación Rusa también; solo que nosotros lo hacemos en nuestro país, y Rusia no lo hace en el suyo, sino en el nuestro". Estas palabras, pronunciadas esta semana por Doron Recean, reflejan la atmósfera de tensión y desconfianza con la que acuden a las urnas este domingo para elegir a su Parlamento los habitantes del estado balcánico fronterizo con Rumanía, sujeto integrante de la URSS entre el final de la segunda guerra mundial y la implosión soviética en 1991. Repitiendo estrategias ya ensayadas en ocasiones anteriores, el Kremlin se ha embarcado en una nueva campaña "orquestada" de interferencia electoral aunque "más sofisticada", en opinión del Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW), que incluye tentativas de intimidación, promoción de desórdenes públicos, compra de votos y pirateo de instituciones. La incertidumbre sobre los resultados es máxima en esta tensa pugna que enfrenta a dos opciones políticas excluyentes: el Partido de la Acción y la Solidaridad (PAS), la formación proeuropea liderada por la presidenta Maia Sandu, y el Bloque Patriótico, la coalición prorrusa liderada por el profesor Igor Dodon, investigado en múltiples casos criminales, incluyendo el de "alta traición" en favor de Moscú.

Comparado con las más últimas citas electorales en el país, en concreto con el referéndum de adhesión en la UE y el referéndum sobre la adhesión a la UE del pasado octubre, la interferencia rusa "es mayor" y "ha mejorado sus estrategias", asegura desde Chisináu para EL PERIÓDICO Matteo Pugliese, analista sénior de Debunk.org, organización lituana de análisis de desinformación. En concreto, Pugliese y su equipo han identificado noticias falsas impulsadas por Storm 1516, un grupo de desinformación respaldado por el Kremlin que ya ha actuado en países como Rumanía o Alemania y que se dedica a "robar" identidades de periodistas y medios de comunicación reales para difundir informaciones que minen la credibilidad del proceso electoral. "Lo hacen en rumano, intentando crear contenido falso para llegar a esa parte de la opinión pública que no lee contenido en ruso" y por lo tanto, favorables a proseguir la integración del país en la UE.

Tentativas de intimidación

Las tentativas de intimidación iniciadas desde Moscú, con proliferación de noticias falsas respecto a la posibilidad de que el país sea "invadido" por fuerzas de la OTAN, está al orden del día. El pasado martes, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) difundió el bulo "absurdo" de que "la OTAN planea invadir Moldova" con el objetivo de "instigar temor y sentimientos antiucranianos y antieuropeos", además de "dar justificación a las actividades agresivas" de Rusia, ha denunciado el ISW. La BBC, por su parte, ha expuesto una red financiada por Rusia que reclutaba a internautas para que difundieran contenido falso en Facebook y Tit Tok a cambio de un sueldo mensual de 3000 lei, unos 170 dólares, pago que se materializaría a través de un banco sancionado ruso. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, el viceprimer ministro moldavo, Doina Nistor, denunció un ciberataque contra la Comisión Electoral Central, "una vulnerabilidad" que, según sus palabras, estaba siendo solventada.

Pero el principal temor en estos momentos en Moldavia radica en la posibilidad de que estallen episodios de violencia gracias a la acción de provocadores locales especialmente entrenados por agentes de la inteligencia rusa en países vecinos. El pasado martes, las autoridades moldavas anunciaron la detención de decenas de ciudadanos, de edades comprendidas entre los 19 y los 45 años, que habían viajado hasta Serbia o la república Srpska, la entidad de mayoría serbia en Bosnia-Herzegovina, para ser preparados en la organización de protestas. Según la inteligencia moldava, las operaciones estaban siendo dirigidas por un agente del GRU, la inteligencia militar rusa, que ya ha organizado "actividades subversivas" en Asia, África y la UE. Los participantes habrían recibido una suma cercana a los 400 euros por su participación en los entrenamientos.

Moldova formó parte de la URSS hasta su disolución en 1991, y su integración en Occidente "no es una opción" a ojos de los actuales dirigentes del Kremlin, opina en la CNN Oana Popescu-Zamfir, directora del 'think-tank' GlobalFocus Center. "Rusia no está dispuesta a aceptar que un país tan pequeño, con tan pocos recursos, pueda buscar su propio camino en una lucha tan asimétrica contra Rusia y sus (enormes) recursos", subraya. Pero, más allá de consideraciones políticas, también existen implicaciones estratégicas. "El objetivo del Kremlin es claro: capturar Moldova a través de las urnas, usar (al país) contra Ucrania y convertirnos en una plataforma para lanzar ataques híbridos contra la UE", previene la presidenta Sandu.