Jack Schlossberg, un Kennedy contra Trump en las redes sociales

Brillante, osado y apuesto como buen Kennedy, Jack Schlossberg (Nueva York, 1993), único nieto varón de JKF, da la batalla al trumpismo por ahora en redes sociales, donde suma más de 1,5 millones de seguidores entre TikTok, Instagram y X. Cuenta además con un programa en YouTube, ‘Test Drive’: ufano desde su furgoneta comenta la actualidad política con humor a tumba abierta, de los aranceles de Trump al anuncio de vaqueros de Sydney Sweeney para American Eagle, tachado de supremacista. Criado en el selecto Upper East Side, con un grado en Historia en Yale y estudios en jurisprudencia y administración de empresas en Harvard, Jack Schlossberg tuvo una educación sublime y aprobó el examen de abogado del estado de Nueva York en 2023, al primer intento. Sostiene que los demócratas se han dejado devorar en las redes sociales por el movimiento MAGA y lo atribuye a que no asumen riesgos en aras de la corrección política. Si su abuelo, John F. Kennedy, sedujo a los norteamericanos gracias a la televisión, él cree que ahora es en internet donde se juega el partido. Y lucha con vehemencia y desfachatez para ganarse la atención pública, como se comprueba en una de sus últimas publicaciones más virales. Travestido de Melania Trump con peluca rubia, declama con acento esloveno la carta pacifista que la primera dama envió a Putin durante la cumbre estadounidense-rusa que mantuvieron en Alaska, para poner en evidencia lo vacuo de su contenido.

Quien cubriera la última campaña presidencial de EEUU para ‘Vogue’, y antes colaborara en otros medios tradicionales como ‘The Washington Post’ y la CNN, sigue la dinastía familiar y quiere entrar en política. Aunque su nombre ha sonado para suceder a Jerry Nadler, congresista por Nueva York, una vez se retire al año que viene, por ahora Jack Schlossberg pica piedra en Internet. Lejos de abandonar X por ser la plataforma de Elon Musk, como tantos progresistas hicieron, se mantiene también allí sumamente activo. Desde esta red social ha dedicado no pocos dardos a su primo Robert F. Kennedy Jr., antiguo activista antivacunas que ha acabado siendo secretario de salud en la administración Trump: le acusa de deshonrar el legado de los Kennedy y ser una amenaza para la salud pública y se refiere a él como ‘RFK LOSER’.

Obama, Biden, Harris

Hijo de la diplomática Caroline Bouvier Keneddy y del prestigioso artista Edwin Arthur Schlossberg, Jack Schlossberg saca también pecho de sus raíces judías por la vía paterna. Sin embargo, se ha declarado en contra de la política militar de Israel y su gestión en Gaza y preocupado porque el antisemitismo esté al alza en Estados Unidos y en el mundo a causa del conflicto. Aunque su interés por la política viene de lejos y se remonta a 2007, inspirado por la campaña de Barack Obama, ha sido el advenimiento de Trump lo que le ha decidido a dar un paso al frente. Prestó su apoyo a la candidatura de Joe Biden por las presidenciales de 2024 y luego a la de Kamala Harris. Una vez Trump ganó las elecciones, recrudeció sus invectivas. El mismo afán que el magnate inmobiliario emplea en diluir el legado de los Kennedy –de desclasificar miles de archivos sobre JFK a acabar con la icónica rosaleda que Jacqueline creó en el ala oeste de la Casa Blanca en 1961– lo pone su nieto en desacreditarle.