EEUU
Varias víctimas tras un tiroteo en una iglesia de Michigan
El suceso ha tenido lugar en las afueras de la localidad de Flint, el templo cristiano estaría en llamas y el tirador ha sido abatido
EP
Varias personas han resultado heridas tras un tiroteo ocurrido este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan. El templo cristiano estaría en llamas.
"Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.
Además, ha informado de que "la iglesia sufre un incendio activo" y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", han instado al resto de la población.
La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como 'Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11' y en particular 'Roger&Me', en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.
