DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Netanyahu asegura que trabaja con Trump en un plan para Gaza que aún no está terminado

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que trabaja en un plan de 21 puntos para poner fin a las hostilidades en Gaza junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aún no está terminado. "Estamos trabajando en ello. Aún no está finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump, de hecho, en estos momentos. Y espero que podamos llevarlo a cabo", declaró Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox News un día antes de reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. "Queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos, desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando tanto para Gaza como para los israelíes y para toda la región", añadió el israelí. Trump, que lleva días asegurando que el acuerdo entre Israel y Hamás está "muy cerca", escribió este domingo en su red social, Truth Social, un mensaje apuntando a que estaban trabajando en algo especial para la región.