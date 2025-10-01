Edificio de 20 plantas
Una explosión de gas causa el derrumbe parcial de un bloque en Nueva York
Redacción
El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabaja en un "derrumbe parcial" de un edificio de viviendas públicas de 20 pisos en el distrito del Bronx, causado por una explosión de gas este miércoles, incidente en el que, según medios locales, hasta el momento no se han reportado heridos.
"El FDNY trabaja en un derrumbe parcial en el 207 de la avenida Alexander, en el Bronx", informó en su cuenta de X el departamento. De acuerdo con 'The New York Post', los bomberos descubrieron que el pozo del incinerador se había derrumbado dentro del edificio. Por su parte, CBS News apunta que la explosión, que se dio a primera hora de la mañana, arrojó ladrillos, equipos de aire acondicionado y otros escombros sobre los edificios cercanos, la acera y la calle.
Se instaló un refugio de emergencia para inquilinos en un centro comunitario en Alexander Avenue, y "se ha garantizado que los autobuses de MTA se refugien allí", dijeron funcionarios de OME en X.
La explosión, que ocurrió a las 8:10 a. m. en el edificio de gran altura del proyecto Mitchel Houses en Alexander Avenue, cerca de East 135th Street, dejó un corte de 20 pisos a lo largo de una esquina del edificio. No se han reportado heridos, pero los servicios de emergencia continúan revisando los escombros con perros policiales mientras investigadores de la oficina del médico forense de la ciudad también estuvieron en la escena más de tres horas después de la explosión.
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero
- La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
- 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
- Prisión provisional para el segundo detenido por el crimen de la funcionaria de Badajoz
- Una vecina que se cayó en la calle en Cáceres será indemnizada con 16.000 euros
- Lluvia de críticas en Plasencia por la organización del concierto Sanguijuelas del Guadiana
- Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: 'He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie