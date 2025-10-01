Juan Bordera, diputado de Compromís en la Flotilla: "Han empezado a abordar barcos y tiran los móviles al agua. El nuestro será el siguiente"

"Hola, soy Juan Bordera y estoy grabando esto a punto de ser interceptados por un bloqueo militar de más de 10 embarcaciones". Así comienza el mensaje que se está difundiendo del diputado de Compromís, pertrechado con un chaleco salvavidas, que va a bordo del buque Sirius de la Flotilla Global Sumud en el momento en el que este barco está siendo capturado por las fuerzas israelíes "saltándose el derecho internacional" al detener una flotilla que lleva "ayuda humanitaria".

A bordo del barco Sirius, el diputado de Compromís actualiza que "Han empezado a abordar barcos y tiran los móviles al agua. El nuestro será el siguiente". Bordera explica que a los tripulantes de los barcos que van abordando les obligan a tirar los móviles al mar.

En su vídeo, Bordera expone que no sabe lo que les va a pasar a partir de ahora, "pero sabemos que no será agradable". Eso sí, admite que no es "ni una millonésima parte de lo que sufre el pueblo palestino" del que ha reiterado que está viviendo un "genocidio" con cifras de fallecidos que podrían ser diez veces superiores a las difundidas oficialmente. El parlamentario de los valencianistas en las Corts lamenta que los gobiernos les han dejado "tirados", pero lanza un mensaje de optimismo: "Esperamos que con la fuerza que ha demostrado ya la sociedad civil y el pueblo organizado, esto sea el principio de una lucha que ponga fin al genocidio".