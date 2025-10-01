El Supremo de EEUU impide a Trump despedir por ahora a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha impedido a Donald Trump despedir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal, al menos mientras la economista tiene abierto el caso judicial contra ese despido, que la Administración anunció en agosto y que ha hecho saltar las alarmas por el asalto que representa a la independencia del banco central estadounidense .

La decisión anunciada este miércoles es por ahora un mazazo al intento del presidente republicano de ejercer más control sobre la Fed, un organismo al que lleva tiempo reclamando decisiones de rebajas de los tipos de interés que ayudarían a equilibrar los golpes a la economía de algunas de sus políticas, como los aranceles. No obstante, el presidente ha logrado que el Alto Tribunal acepte estudiar el caso, y en el Supremo la supermayoría conservadora lleva meses dando victorias a la interpretación expansiva del poder ejecutivo que está aplicando el republicano.

La orden de este miércoles del Alto Tribunal permite a Cook quedarse en su cargo por lo menos hasta enero, cuando está fijada la vista de argumentos en su caso.

Trump lanzó en agosto el asalto contra Cook, a la que su Administración ha señalado por un supuesto fraude a la hora de solicitar hipotecas, que ella niega. El mandatario lleva también meses haciendo presiones públicas a Jerome Powell, el presidente de la Fed, insultándole y acusándole de estar dañando su agenda económica.

