Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reino Unido

Un hombre acuchilla a varias personas en una sinagoga de Mánchester

Por el momento se desconoce el estado de las víctimas y del atacante

Localidad de Crumpsall, situada a las afueras de Mánchester y escenario de un supuesto apuñalamiento en una sinagoga.

Localidad de Crumpsall, situada a las afueras de Mánchester y escenario de un supuesto apuñalamiento en una sinagoga. / EP

EFE

Londres

La Policía de Mánchester confirmó este jueves que ha disparado al presunto autor de un acuchillamiento múltiple en una sinagoga de Mánchester, sin que de momento se conozca su estado ni el de las víctimas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents