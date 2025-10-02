Reino Unido
Un hombre acuchilla a varias personas en una sinagoga de Mánchester
Por el momento se desconoce el estado de las víctimas y del atacante
EFE
Londres
La Policía de Mánchester confirmó este jueves que ha disparado al presunto autor de un acuchillamiento múltiple en una sinagoga de Mánchester, sin que de momento se conozca su estado ni el de las víctimas.
