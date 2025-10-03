EEUU lanza otro ataque letal contra una embarcación acusada de narcotráfico frente a la costa de Venezuela

Estados Unidos ha atacado este viernes otra embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales cercanas a las costas de Venezuela. El ataque, al menos el cuarto acometido por las fuerzas armadas estadounidenses bajo las órdenes de Donald Trump, y también con víctimas mortales, ha sido confirmado primero en un mensaje en X por el secretario de Defensa (o Guerra) Pete Hegseth y luego por Trump en Truth Social.

En su mensaje en X Hegseth ha escrito que esta mañana, “a órdenes del presidente Trump”, ha dirigido el ataque “letal” contra una narcolancha en “aguas internacionales” cercanas a las costas de Venezuela. Los cuatro ocupantes, hombres que ha definido como “narco-terroristas”, han sido asesinados en el ataque. Otras 17 personas han muerto en tres incursiones anteriores similares (a los que Trump sumó sin dar detalles un cuarto). El total de víctimas fatales es de 21.

Hegseth también ha afirmado que la embarcación transportaba “cantidades significativas de narcóticos” y ha añadido: “se dirigían a EEUU a envenenar a nuestra gente”. Como en los ataques previos a embarcaciones, no se han ofreciendo pruebas que acompañen a esas afirmaciones.

Trump, por su parte, ha dicho que la embarcación llevaba "drogas suficientes para matar de 25.000 a 50.000 personas". No ha especificado de que sustancias se trataba. En los datos del último año facilitados en septiembre sobre sobredosis hubo alrededor 75.000 vinculadas al opioide fentanilo, que por lo general se ha estado traficando desde México.

“¡Estos golpes continuarán hasta que se detengan los ataques al pueblo estadounidense!”, ha escrito el secretario de Guerra como cierre de un mensaje que incluye el vídeo del ataque y explosión de la lancha. Esa promesa también la hizo el presidente el martes en su polémico discurso ante la cúpula militar en Quantico.

La nueva acción ha tenido lugar poca horas después de que se supiese que Trump ha informado al Congreso de que ha declarado a EEUU en un “conflicto armado no internacional” con las bandas de narcotráfico, a cuyos miembros ha designado como “combatientes ilegales”. Esa denominación, cuestionada por expertos legales, le ampararía para tratar de escudar sus acciones en leyes de derecho de guerra.

Escalada constante

La crisis bilateral no da respiro desde fines de agosto, cuando la fiscal general, Pamela Bondi, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por informaciones sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusó de ser el jefe de la supuesta banda Cártel de los Soles. Entre el primer hundimiento, a comienzos de septiembre, y este último episodio, el Palacio de Miraflores ha convocado a más de seis millones de ciudadanos a formar parte de la milicia bolivariana ante una eventual incursión armada de Estados Unidos. Esta semana declaró el estado de "conmoción exterior" que le otorga al Ejecutivo facultades excepcionales.

El jueves pasado, los ministerio de Exteriores y Defensa denunciaron la incursión de aeronaves de combate pertenecientes a los Estados Unidos a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas y la calificaron de una "grave amenaza a la soberanía nacional". En nombre del Gobierno exitieron a su vez al secretario de Guerra Hegseth que "cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional".

El documento sostiene que el vuelo de los F-35 "puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el mar Caribe". Esos aviones fueron avistados por la aerolínea colombiana Avianca. La maniobra "contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional".