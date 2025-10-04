Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

El grupo islamista acepta liberar los rehenes si cesan de inmediato los bombardeos sobre la Franja de Gaza

Una mujer llora ante el cuerpo de un palestino muerto.

Una mujer llora ante el cuerpo de un palestino muerto. / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

El conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

