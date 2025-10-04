DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

El conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

Trump ve a Hamás “listo para una paz duradera" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la bienvenida al comunicado de Hamás aceptando su plan de paz de 20 puntos y pidiendo negociar. En un mensaje en Truth Social, el mandatario estadounidense se ha mostrado convencido de que el grupo está "listo para una paz duradera" y ha escrito que “Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza". Esta ha sido la reacción desde la Casa Blanca.

Cientos de personas marchan por el barrio de Lavapiés (Madrid) por Gaza: "Ni un respiro al sionismo" Cientos de personas han recorrido durante la noche de este viernes las calles del barrio madrileño de Lavapiés para celebrar una reclama nocturna en favor de Gaza con el objetivo de no dar "ni un respiro al genocidio" ni al "sionismo". Los manifestantes han ido acercándose a la plaza de Lavapiés a las 21.00 horas acompañados por banderas palestinas y kufiyas, para después comenzar su marcha por calle de Argumosa, tras encender un fumígeno ante la entrada de una famosa cadena de supermercados, acusados por los manifestantes de "complicidad" y "apoyo al genocidio contra Palestina".

Trump ve a Hamás “listo para una paz duradera" y dice que “Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza” El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la bienvenida al comunicado de Hamás aceptando su plan de paz de 20 puntos y pidiendo negociar. En un mensaje en Truth Social, el mandatario estadounidense se ha mostrado convencido de que el grupo está "listo para una paz duradera" y ha escrito que “Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza". Horas después de haber lanzado este mismo viernes un ultimátum que daba hasta el domingo a Hamás para responder a su plan de 20 puntos, el presidente de EEUU ha colgado una versión en inglés del comunicado de Hamás accediendo al acuerdo de paz y a la negociación. Lea aquí toda la información

Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes pero propone discutir los detalles del plan de Trump El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, si bien ha pedido discutir los detalles de la propuesta. Así, ha dicho estar de acuerdo con "la liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo". También ha mostrado su "disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio", ha añadido. Lea aquí toda la información

La Flotilla Sumud denuncia la falta de asistencia legal para sus miembros detenidos en Israel La Global Sumud Flotilla, que pretendía alcanzar las costas de Gaza y cuyos barcos fueron interceptados por Israel, denunció este viernes la falta de asistencia legal de varios de los procesados tras una detención que consideran "ilegal". Los organizadores informaron en un comunicado que "en las últimas 24 horas abogados (la ONG israelí) Adalah se reunieron con 331 participantes de la Flotilla Global Sumud en el puerto de Ashdod, donde enfrentan audiencias ante las autoridades de inmigración israelíes".

Starmer insta a los manifestantes propalestinos a "respetar el dolor de los judíos británicos" El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió este viernes a los manifestantes propalestinos que "respeten el dolor de los judíos británicos" tras el atentado sucedido la víspera en una sinagoga de Mánchester y de cara a las protestas a favor de Palestina previstas este fin de semana en el país. En un artículo en el semanario británico-judío 'The Jewish Chronicle', el 'premier' del Reino Unido dijo que las protestas planeadas en los próximos días, de cara al segundo aniversario de los atentados de Hamás del 7 de octubre en Israel, y a la sombra del reciente atentado de Mánchester, "causarán angustia".

Suiza denuncia trabas por parte de Israel en la visita consular a sus nacionales de la flotilla detenidos El Ministerio de Exteriores de Suiza ha denunciado este viernes trabas por parte de las autoridades israelíes durante una visita para proporcionar atención consular a sus nacionales detenidos tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales cerca de la Franja de Gaza. "Fue uno de los primeros equipos de representaciones extranjeras en Israel que visitó el lugar. El equipo permaneció allí durante unas ocho horas. Debido a varios incidentes, las autoridades de seguridad israelíes interrumpieron la visita, impidiendo que los representantes de la Embajada suiza hablaran extensamente con el grupo de ciudadanos suizos", ha señalado en un comunicado.

El 59% de estadounidenses desaprueba la actuación de Israel en Gaza, según nuevo sondeo El 59 % de estadounidenses tiene una opinión desfavorable del Gobierno de Israel a casi dos años del inicio de su ofensiva letal en Gaza, mientras que un 42 % reprueba la respuesta del presidente, Donald Trump, al conflicto, según un sondeo publicado este viernes por el Pew Research Center. La encuesta, realizada a 3.445 adultos entre el 22 y 28 de septiembre pasado, demuestra un aumento en el descontento entre los habitantes de EE.UU. hacia la gestión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que a principios del 2024 se situaba en un 51 %.

Más de un millar de personas en Zaragoza vuelven a las calles en solidaridad con Gaza: "Es hora de pararlo todo" Más de un millar de personas han vuelto a recorrer las calles del centro de Zaragoza en solidaridad con Gaza, para exigir un boicot a Israel y el fin del genocidio en la Franja. Entre los manifestantes, se han oído también llamamientos a una huelga general por el pueblo Palestino: "Es hora de pararlo todo", han coreado. La manifestación, que ha comenzado a las 19.00 horas en la plaza del Portillo de la capital aragonesa, estaba convocada por las organizaciones Acción Libertaria, Anticapitalistas, el sindicato CGT, la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), Contracorriente, la Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT), el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), Iniciativa por Palestina, Manifiesto por el Socialismo, Red Universitaria por Palestina, Sindicato Obrero Aragonés (SOA) y el partido político Zaragoza en Común (ZeC).