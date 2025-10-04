Asia
Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer llamada a liderar Japón
Obtuvo 185 de los 342 votos en juego en una segunda vuelta de su partido, frente a los 156 obtenidos por su rival, el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi
EFE
La exministra del Interior japonesa Sanae Takaichi se alzó este sábado con la victoria en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el partido y probablemente el país, a falta de confirmación parlamentaria.
Takaichi, exministra del Interior de 64 años, obtuvo 185 de los 342 votos en juego en una segunda vuelta, frente a los 156 obtenidos por su rival, el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, que a sus 44 años también buscaba hacer historia como el líder político más joven del Japón de posguerra. Sanae y Koizumi llegaron a la segunda vuelta de los comicios internos después de que en la primera, también hoy, ninguno de los cinco candidatos lograra una mayoría de votos.
Estas primarias del partido gobernante, que han sido adelantadas tras la renuncia el mes pasado del primer ministro, Shigeru Ishiba, son especialmente relevantes porque con alta probabilidad su ganador se convertirá en el nuevo primer ministro de Japón.
El vencedor tendrá que asegurarse la cooperación de la oposición para ser confirmado como primer ministro en una votación posterior en el Parlamento, que se espera sea el día 14 de octubre, dado que el PLD y su socio de gobierno, Komeito, han perdido la mayoría en ambas cámaras. Se prevé que no haya trabas para dicha confirmación, al no haber consenso entre la oposición para presentar otros nombres.
