Joan Donovan, experta en desinformación y extremismo: "Las milicias ya se están preparando para una guerra civil en Estados Unidos"

Joan Donovan es una de las expertas en desinformación, extremismo en línea y manipulación mediática más reputadas de Estados Unidos. Doctora en Sociología y Estudios de la Ciencia, ha escrito profusamente sobre grupos radicales como los supremacistas blancos y sobre cómo se utiliza internet y los medios de comunicación para desestabilizar a las sociedades. Hasta 2023 dirigió un proyecto de la Universidad de Harvard para rastrear el oscuro negocio de las campañas de bulos, una iniciativa que, sostiene, se vio obligada a abandonar por presuntas presiones financieras del gigante tecnológico Meta y su mandamás, el magnate tecnológico Mark Zuckerberg. Actualmente es profesora adjunta de periodismo en la Universidad de Boston.

Donovan atiende a El Periódico tras participar en una jornada de debates organizada por el CIDOB y la Generalitat de Catalunya.

En el libro 'Meme Wars' detalló cómo las comunidades de extrema derecha online lograron popularizar entre la sociedad ideas antes marginales. ¿Es Donald Trump causa o consecuencia de ello?

La personalidad de Trump ya era importante en la cultura estadounidense antes de convertirse en político. En 2016 empezó a producirse una gran fisura en las redes sociales y una polarización no solo entre izquierda y la derecha, sino también entre aquellos cuya existencia en Internet giraba en torno a la política y quienes no querían involucrarse en ello. Esos últimos vieron en Trump algo diferente al político habitual, como un hombre del pueblo. Y él supo crear esa visión de si mismo como antídoto contra la política del pasado. Por supuesto, eso es una patraña porque es rico y famoso. Pero atrajo a sus mítines a mucha gente que convirtió en sus fans que no podían verle nada malo. Algunos jóvenes le vieron como el que marcaría la diferencia para alterar la política estadounidense, sin importarles si eso iba a ser bueno o no.

Alimentando una mentalidad tribal...

Totalmente, por eso muchos le veneran y compran sus gorras, sus camisetas o su propia Biblia. Si no es adoración, es como un deporte en el que Trump es su equipo. Eso se ve cuando el movimiento MAGA habla de la izquierda como "ellos". Su discurso trata menos de políticas y más de ganar para construir esa visión del mundo que Trump apoya.

La forma infantil en que se comunica la Casa Blanca explica que EEUU se esté convirtiendo en un país paria

La Casa Blanca ha adoptado los memes y esta la ironía para humillar y deshumanizar a sus rivales. ¿Cómo afecta esa lógica de troleo constante a la estabilidad social?

La política estadounidense ha perdido su prestigio, su legitimidad. Si se está bromeando es que no se entiende la política como algo digno, como hacíamos antes. Ver cómo el Gobierno se está convirtiendo esencialmente en una plataforma de 'shitposting' —publicaciones deliberadamente incendiarios, irónicos e incluso incoherentes— es horrible. El Departamento de Seguridad Nacional compartió un vídeo con personas siendo deportadas y la música de Pokémon. La forma infantil en que gestionan la comunicación es parte integrante de la creación de un escenario internacional en el que EEUU se está convirtiendo en un paria. Si no se muestra el respeto y la empatía adecuados, otros países considerarán que no vale la pena colaborar con nosotros.

Ahora que esas ideas marginales han alcanzado el mainstream de la mano de Trump, ¿hace eso más o menos probable que se produzca otra insurrección?

Investigadores estadounidenses del fascismo, en particular uno de los mejores, Timothy Snyder, han abandonado EEUU, lo que significa que la amenaza es real. Su investigación apuntaba que el segundo mandato de Trump se convertiría rápidamente en un régimen fascista. Y, en tan solo nueve meses de mandato, muchas cosas han cambiado: los precios, pero también cómo las redes sociales abordan la moderación de contenidos. Muchas ya han eliminado la verificación de la información. Las redes sociales son, en muchos sentidos, la infraestructura de la sociedad. Y en algunas, como en X, los medios de derechas reciben un trato favorable. Cuándo Trump paralizó el cierre de TikTok la app también empezó a mostrar más contenidos conservadores. Así, vemos un gran cambio para adaptarse a la agenda trumpista. Y eso es peligroso no solo porque esas empresas son los principales canales de comunicación en EEUU y el extranjero, sino porque no sabemos cómo toman sus decisiones sobre los contenidos. Cómo se programan los algoritmos tiene un papel importante en lo que se convierte en noticia día tras día.

El Capitolio, durante la insurrección de seguidores de Trump. / REUTERS/Leah Millis

Elon Musk compró Twitter, Donald Trump creó Truth Social a su medida y ahora Larry Ellison y los Murdoch podrían tomar el control de TikTok en EEUU. ¿Los más ricos se están haciendo con el control de las redes sociales para consolidar su poder?

Sí, la verdadera forma de ganar dinero una vez que te haces tan rico es sacar provecho del gobierno y meterte en sus arcas, que parecen infinitas. Musk ha asegurado y estabilizado sus negocios frente a las protestas contra él al conseguir grandes contratos gubernamentales. Lleva haciéndolo desde hace una década. Meta es el siguiente. Está trabajando con el ejército y en las calles ya se ven agentes de inmigración equipados con sus gafas.

Si todos estos multimillonarios no solo gestionan su propia plataforma, sino que venden parte de ese servicio al gobierno, nunca podremos estar realmente seguros de que no tienen acceso a nuestros datos. Por eso creo que estos magnates no pueden obtener beneficios a menos que empiecen a orientar su modelo de negocio hacia la agenda de Trump. Podría ser por intimidación, pero es una relación mutuamente beneficiosa.

Charlie Kirk provocó la ira para hacerse popular en Internet (...), pero fue víctima de la violencia armada

Trump ha sabido explotar el algoritmo de las redes sociales, que viraliza el contenido incendiario porque capta más la atención. Charlie Kirk también exprimió la indignación para convertirse en una figura clave en EEUU. ¿Fue víctima de su propia estrategia?

Kirk era muy bueno entrando en los campus universitarios, diciendo cosas escandalosas y luego subiendo las respuesta a redes. Era muy bueno para enfurecer a la multitud y eso se traducía en más visitas. Su popularidad no se debía a una base unilateral de fans, sino también a que enfurecía a la izquierda. Creo que promovía bastante una retórica violenta. Y cuando pienso en lo que le ocurrió, creo realmente que es una víctima de la violencia armada. Kirk provocó la ira para hacerse popular en Internet. En sus eventos había incitación y animosidad, nunca sabías si los asistentes empezarían a pegarse. Vimos también esa estrategia en otros provocadores de extrema derecha como Milo Yiannopoulos o Ben Shapiro, cuyos actos han generado altercados. Pero el motivo por el que hemos llegado a esta situación creo que es el exceso de armas que hay en EEUU.

Un estado de polarización que va a más.

Si. En 2017 hubo otro evento horroroso en el que un miliciano ultraderechista asesinó a Heather Heyer al utilizar su coche para embestir a una multitud. Surgieron memes en 4chan que celebraban el terrorismo con vídeos de ataques similares en Oriente Medio. Parte de la violencia viene de la polarización y de la forma ambivalente en que circula por el país. He estudiado muchos asesinatos extremistas, misoginia y violencia, y lo que saco como conclusión es que, en muchas ocasiones, los atacantes están realmente enfermos. No tienen una visión política clara, solo saben a quien odian. Algunos de los asesinatos que vemos ahora no son de derechas o de izquierdas, sino de una forma nihilista de ver el mundo y sobre lo que va a desencadenar una guerra racial o una guerra civil.

Joan Donovan, socióloga estadounidense experta en desinformación, extremismo en lí­nea y manipulación. / Jordi Cotrina

Un reciente informe sobre terrorismo y violencia política elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales reveló que «2025 marca la primera vez en más de 30 años que los atentados terroristas de izquierda superan en número a los de la extrema derecha violenta».

Es importante que dejemos de lado la idea de que estas cosas son de izquierdas o de derechas, y que valoremos realmente la posibilidad de que haya múltiples causas. El FBI ha creado una nueva categoría en torno al extremismo nihilista y violento. Me pregunto si eso es parte de lo que estamos viendo aquí, junto con el acceso a las armas. Cualquiera que cometa este tipo de violencia por una cuestión social concreta no suele ser prodemocrático. Cuando hablamos de izquierda o derecha, ¿nos referimos a algún tipo de aspecto cultural de sus intereses e ideologías? Según lo que he estudiado, si no podemos determinar que eran miembros de algún club político, que se habían organizado en el pasado o que habían votado por determinados candidatos, parece que siempre existe esta desilusión, ya sea con la sociedad, con las mujeres, con las personas de color o con las personas queer. Estos ataques suelen producirse cuando hay un tema político candente que acapara la atención y alguien intenta cambiar el rumbo de la conversación.

Algunos de los asesinatos que vemos ahora no son de derechas o de izquierdas, sino de una forma nihilista de ver el mundo que piensa que así desencadenará una guerra civil

El hecho de que cada vez más personas estén dispuestas a aceptar la violencia, ¿puede llevar a EEUU al borde de una guerra civil?

Están sucediendo muchas cosas que nos llevan a un golpe silencioso del gobierno. A la gente le preocupa que no podamos votar en 2026 debido a las tácticas que Trump está empleando para dificultar el registro de votantes y sus ataques a la ciudadanía, así como a la enorme inversión en aplicar las leyes de inmigración y el despliegue militar en ciudades que está ansioso por controlar. Muchos temen que eso sea un pretexto para tener agentes en los colegios electorales. Si esas cosas empiezan a suceder, podríamos pasar de un momento de protesta, como el que hemos visto contra el ICE, a un momento en el que algunos crean que necesitan armarse y luchar contra el Gobierno. Las milicias ya se están entrenando y preparando para un momento como este.

¿El preludio de una dictadura?

Es muy difícil saber qué van a hacer Trump y J.D. Vance a continuación, porque los pasos que han dado hasta ahora han sido erráticos. Tras el asesinato de Kirk han promulgado una orden presidencial contra Antifa y han declarado públicamente que van a perseguir a cualquiera que utilice lo que ellos consideren lenguaje de odio. Están presionando a los medios de comunicación para que no critiquen a Trump y a plataformas como YouTube para que vuelvan a admitir a quienes fueron expulsados por desinformación. Todo eso enfurece a un amplio sector de la población. Y, aunque sigue diciendo que ganó por mayoría aplastante, solo alrededor de un tercio de la población votó por Trump.

Tradicionalmente, en EEUU, existen unas normas que fijan que la presidencia intenta gobernar para la mayoría de la población. Aquí lo que vemos es una toma de poder. Eso hace que mucha gente esté desconectándose de la política por completo y se preocupe por si van a conservar su trabajo. Miles y miles de personas han sido despedidas este verano porque Trump está tomando modificando subvenciones y contratos que antes estaban acordados. Todo esto forma parte de una gran campaña de represión para garantizar que los medios de comunicación y las universidades se sometan y que la gente que se expresa en Internet tenga miedo de hablar. Hay una increíble cantidad de miedo circulando en EEUU.

Miembros de un grupo supremacista blanco en Arkansas, EEUU. / Jim Urquhart

Desde el 'Gamergate' hemos visto cómo los hombres jóvenes son el objetivo de muchas campañas de radicalización en línea, una estrategia crucial para que Trump volviese a ser presidente. ¿Por qué son más proclives que las mujeres a ser seducidos por ideologías reaccionarias?

Cuando estás en el instituto y buscas una identidad, estos influencers predican que estás siendo reprimido. Si no tienes sexo y amor es porque las mujeres te lo niegan. Si no tienes trabajo es porque se lo dan todo a las mujeres negras. Y así, en todas partes. Especialmente si sufres algún problema te dicen que es culpa de la sociedad, que conspira en tu contra. Los hombres jóvenes no siempre tienen muchas formas afirmativas de manifestar su identidad, especialmente los blancos. El orgullo blanco tiene que ver con la conquista y la opresión, pero cuando ven que otras personas de otras culturas celebran quiénes son se sienten en un estado de disonancia. Supremacistas blancos como Jared Taylor y Nick Fuentes intentan dar un propósito a esos chicos introduciéndolos en la política. Entonces empiezan a sentir que forman parte de una comunidad, pero nadie está ahí para decirles que el racismo, la misoginia y el discurso violento contra el mundo no es saludable para ellos.

Los hombres jóvenes no siempre tienen muchas formas afirmativas de manifestar su identidad, especialmente los blancos (...) y los supremacistas intentan darles un propósito

Ese odio les induce a ir más allá.

Hay un pequeño subconjunto de personas que hace actos violentos. Y, en muchos sentidos, lo hacen porque se sienten desorientados e insignificantes, pero creen que sus acciones marcarán la diferencia.

Que los jóvenes blancos se sientan rechazados y sin identidad es un fracaso de la sociedad.

Si. Y también hay una gran desensibilización ante la violencia. Cierta cultura se ha vuelto muy visceral y en sitios como 4chan puedes ver literalmente cómo muere gente en Internet. Cuando hablamos de estos foros anónimos, la mayoría de la gente no lo entiende. Piensan: «Bueno, los niños son niños». Pero cuando entras ahí, hay pornografía infantil, hay tortura de animales, hay un sinfín de personas asesinadas. Es algo que, si eres capaz de verlo, te cambia, seas quien seas. Y ese tipo de entorno, en el que estás inmerso las 24 horas del día, es lo que más te importa, más que tu equipo de fútbol. Este contenido está proliferando a un ritmo bastante sorprendente, pero impulsado porque hay personas que quieren verlas.

Los principales medios de comunicación de EEUU están asustados

Trump ha abrumado a los medios y a la oposición con una sobrecarga de información y controversia que abruma y hace perder el enfoque sobre lo que está sucediendo. ¿Se está fracasando en la cobertura de su segundo mandato?

Los principales medios de comunicación estadounidenses están asustados. He hablado con varios periodistas que me han dicho que quieren escribir sobre Trump, pero que sus editores no lo aprueban. Algo está pasando en los medios cuando los abogados y los altos cargos consideran que son temas demasiado delicados para cubrirlos porque temen llamar la atención de Trump. NPR ha seguido publicando y Trump les ha retirado toda la financiación. Una de las mejores coberturas la está haciendo Wired, una revista de tecnología. ¿Por qué? Pues porque se ha producido una fusión masiva entre la tecnología y el gobierno y ellos tienen contactos dentro del sector. En 2016, Trump no tenía control sobre los medios, pero tuvo cuatro años para planear una toma de poder que se está ejecutando una y otra vez. Cada vez es más difícil encontrar buena información en Internet debido a la forma en que Trump está gobernando las redes sociales, así como todas nuestras otras instituciones importantes.