Al menos 350 senderistas evacuados tras una tormenta de nieve en el Everest.

Al menos 350 personas que realizaban una ruta de senderismo en el Tíbet han sido evacuadas "sanas y salvas" después de que una tormenta de nieve azotara los alrededores del monte Everest, informaron este lunes medios estatales chinos.

Los montañistas fueron trasladados al poblado de Qudang, en la prefectura tibetana de Shigatse, donde se encuentran en "buen estado de salud" y han sido "debidamente alojados", señaló la cadena estatal CCTV.

Las autoridades han logrado contactar con los más de 200 senderistas que aún permanecían en el recorrido, quienes llegarán de forma escalonada al mismo punto de encuentro bajo la guía y asistencia de los equipos de rescate movilizados por el comité del condado de Tingri y el Gobierno local, apuntó el mismo medio.

Según la última información disponible, actualmente hay suficientes suministros en la zona del sendero y "todas las personas se encuentran a salvo".

La tormenta sorprendió en la noche del 4 de octubre a centenares de excursionistas en el valle de Gama, situado a una altitud promedio de 4.200 metros sobre el nivel del mar y que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest.

Las autoridades señalaron que, debido a las intensas nevadas, algunas carreteras dentro de los principales puntos turísticos del condado de Tingri -incluyendo el área escénica del monte Everest, el valle Rongxia, el valle de Gama y el monte Cho Oyu- presentan acumulaciones de nieve y hielo, además de baja visibilidad.

Para garantizar la seguridad de los visitantes, el Gobierno local optó por cerrar temporalmente dichos lugares y suspender las actividades al público.

Los departamentos competentes están trabajando "intensamente" en la reapertura de las carreteras y en las labores de inspección de seguridad, al tiempo que exhortan a los turistas a seguir los avisos meteorológicos y comunicados oficiales y a planificar sus desplazamientos de "forma prudente", indicó CCTV.

La temporada de septiembre y octubre suele ser una de las más favorables para visitar esta zona, ya que la escasez de lluvias permite apreciar los paisajes del Everest y de otras cordilleras cercanas.

El incidente se produce en plena 'Semana dorada', un período vacacional de ocho días por el Día Nacional de China, que ha impulsado un notable aumento del turismo interno.