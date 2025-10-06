Los 28 miembros de la Flotilla aún retenidos por Israel regresarán hoy a España, según el ministro de Exteriores

Israel ha confirmado al Ministerio de Exteriores que hoy permitirá la salida del resto de los españoles de la Global Sumud Flotilla detenidos en aguas internacionales cuando trataban de llegar a Gaza. Volverán a lo largo de este lunes "si no hay cambios de última hora", según ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista con Catalunya Ràdio. "Esa es la idea y eso es lo que ya tenemos oficialmente confirmado con Israel, pero hay que esperar a que estén todos sentados en el avión, y el avión en el aire", ha dicho el jefe de la diplomacia.

En total son 28 personas, que se suman al primer grupo de 21 ciudadanos que regresaron este domingo, entre ellos la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el diputado de Compromís Juan Bordera o el concejal de Esquerra Republicana Jordi Coronas.

Varios de los ya regresados han denunciado malos tratos en la cárcel israelí del desierto del Negev donde fueron trasladados: horas esposados de pies y manos, falta de alimentos, agua o medicinas y trato degradante. "Ayer pude hablar con alguno de ellos telefónicamente y me dieron detalles que evidentemente rechazo y no me gustan en absoluto", ha dicho Albares. "Pero como le digo, espero a que salgan todos los miembros de la flotilla de Israel para poder entrar en más detalles y también quiero seguir hablando con ellos hoy a lo largo del día".

Posible denuncia por malos tratos

Parte de los activistas de la Flotilla a Gaza estudian presentar una denuncia por esos malos tratos. Así lo ha asegurado el eurodiputado de los Comuns y abogado de la Flotilla, Jaume Asens, en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press. Pedirán a la Fiscalía es que requiera las autoridades israelíes toda la documentación de los activistas para confirmar si, como denuncian algunos, sus firmas en la hoja de deportación han sido falsificadas.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Comuns), y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, dicen haber recibido "maltrato y trato denigrante". Miembros internacionales de la Flotilla han corroborado esas denuncias. La exalcaldesa ha denunciado situaciones vejatorias y un entorno hostil, y ha explicado que, durante su estancia en prisión, las tropas israelíes habían colgado una imagen de Gaza devastada por los ataques y bombardeos, acompañada de un cartel que decía: “Bienvenidos a la nueva Gaza”.Uno de ellos ha asegurado que la activista sueca Greta Thunberg fue arrastrada y obligada a besar la bandera de Israel.

“Nos han golpeado, nos han arrastrado por el suelo, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado, nos han impedido dormir, nos han negado asistencia médica”, ha afirmado el periodista Néstor Prieto, integrante de la Flotilla, ante los medios. Los activistas también han denunciado que no se les proporcionó agua potable ni alimentos durante su estancia en prisión y que se les negaron los medicamentos. “Un soldado nos dijo que no tenían médicos para animales”, ha comentado Prieto.

El ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, se paseó por la cárcel donde se encontraban retenidos y se hizo grabar un vídeo con parte del medio millar de detenidos postrados en el suelo, con la cabeza gacha, mientras él los insultaba y aseguraba que colaboraban con "los terroristas de Hamás".

La Global Sumud Flotilla es una misión humanitaria internacional compuesta por 473 personas de 50 países que han viajado durante un mes en medio centenar de barcos de distintos tamaños hacia Gaza para tratar de romper simbólicamente el bloqueo a la ayuda humanitaria impuesto por el Ejército de Israel. Los barcos fueron asaltados el miércoles pasado por soldados fuertemente armados. Otra nueva flotilla, la llamada Flotilla de la Libertad, se dirige ya hacia Gaza para tratar de nuevo de romper el bloqueo con nueve barcos. El ministro ha asegurado que no le consta que viajen españoles en ella; sin embargo, una diputada de Más Madrid, Jimena González, ya viaja en la flotilla