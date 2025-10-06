Drama en Brooklyn
Halladas muertas dos niñas en el metro de Nueva York tras intentar realizar un reto de TikTok
La policía, que aún no ha identificado a las víctimas ni revelado sus edades, mantiene la investigación en curso
Redacción
Barcelona
La policía de Nueva York localizó muertas a dos niñas en un convoy del metro de la ciudad este fin de semana después de que las menores intentaran completar un reto de TikTok conocido como 'surf en el metro' que tuvo un final trágico.
Los agentes acudieron rápidamente a una llamada de emergencia alertando que en la parada de Marcy Avenue, en Brooklyn, había dos niñas inconscientes. Los servicios sanitarios certificaron que estaban muertas.
La policía, que aún no ha identificado a las víctimas ni revelado sus edades, mantiene la investigación en curso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
- Fotogalería | Compañeros y allegados despiden a Fernández Vara
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- La Procesión Magna de 49 imágenes en Cáceres en la que la Virgen de la Montaña plantó al obispo Llopis
- El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
- Sucesor de Fernando Pizarro en Plasencia: ¿será David Dóniga su delfín?