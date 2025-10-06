Milei se queda sin su principal candidato a las elecciones legislativas por su implicación con un narcotraficante

Acorralado por una estrepitosa caída en las encuestas a dos semanas de las elecciones parlamentarias, el presidente argentino Javier Milei aceptó que su principal espada en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, desistiera de competir en la contienda para atenuar el escándalo derivado de su relación con Federico "Fred" Machado, el empresario detenido en la Patagonia y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, donde se ha reclamado su extradición. El caso Espert llegó aThe Financial Times y se convirtió en el principal tema de conversación de los argentinos que han seguido sus desmentidas y admisiones como parte de una serie televisiva. El actual diputado no solo buscaba preservar una banca sino convertirse en candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027. Conocido por su consigna "cárcel o bala" a los manifestantes y "bala" solamente a los narcotraficantes, Espert ha tenido que tragarse sus propias palabras desde el momento en que se conoció que había recibido 200.000 dólares de Machado y utilizó en 35 oportunidades sus aviones en 2019. A partir de esas revelaciones periodísticas, se vio obligado a cambiar su versión de los hechos en numerosas oportunidades. No se privó de llorar ante los micrófonos de Radio Mitre de la ciudad de Buenos Aires.

Milei se resistía tenazmente a soltarle la mano a Espert tras ser denunciado por el dirigente social Juan Grabois. De acuerdo con el portal ´La Política Online`, su principal asesor Santiago Caputo le llevó al anarco capitalista unos sondeos "que revelan que los libertarios están 20 puntos abajo en la provincia" más importante de este país, que aporta el 40% del padrón nacional. Entonces se vio obligado a aceptar su renuncia como candidato. Otra encuesta informa sobre una desaprobación del 60% de la gestión presidencial.

Por la Argentina doy un paso al costado", dijo Espert, en tono patriótico, y denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas". Se bajó de la competición debido al "despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando". Lo importante, añadió, es que la ultraderecha recupere su brío electoral y contradiga en las urnas lo que presagian los encuestadores. "En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos".

Después de pronunció Milei. "El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo", dijo el anarco capitalista a través de X. Espert mostró, de acuerdo con el extertuliano televisivo que el país "siempre está por encima de las personas". Para el presidente "garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros" y "aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo".

Dificultades del oficialismo

La ultraderecha fue batida por 14 puntos de diferencia en las elecciones provinciales bonaerenses del 7 de septiembre. La campaña con miras al 26 de octubre viene marcada por las complicaciones. Milei ha debido interrumpir sus actividades en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe debido a las protestas en las calles aledañas.

El escándalo que tuvo a Espert en el centro ha sido precedido de las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis) que apuntan contra Karina Milei. Ella también está en el medio de las investigaciones del "criptogate" la estafa millonaria con activos digitales.

Ahora, el oficialismo se encuentra en un dilema. Había propuesto la "papeleta única" en la que los votantes deben señalar con una cruz su preferencia. Y Espert ya no participa de las elecciones. Pero reimprimir esa papeleta cuesta millones de euros. Los analistas políticos no pasaron por alto que al presidente que ha vetado mínimos aumentos a los pensionados y el presupuesto universitario, además de negar beneficios a los discapacitados alegando el equilibrio fiscal, pueda justificar un gasto de esa naturaleza. El peronismo, la principal fuerza opositora, analizaba este domingo una presentación judicial que evite que el Gobierno vuelva a imprimir las "boletas".

A las zozobras políticas se le añaden las económicas. Una delegación argentina ha viajado a Estados Unidos para materializar las promesas de la administración de Donald Trump de salir al rescate de Milei, quien encuentra cada vez más dificultades para contener el precio barato del dólar que es clave para el funcionamiento del llamado "ajuste más grande de la historia"­. Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba da cuenta de que el 60% de los entrevistados rechazan el rescate norteamericano.