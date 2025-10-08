Bruselas propone un sistema para suspender los beneficios arancelarios de importaciones del Mercosur que sean una amenaza para el mercado europeo

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles un sistema que permita seguir de cerca la evolución del mercado para identificar posibles efectos adversos del acuerdo comercial con el Mercosur en el bloque y actuar rápidamente, suspendiendo los beneficios arancelarios, en respuesta a las críticas de los agricultores contra el pacto.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur es uno de los mayores que ha cerrado el bloque, pero también uno de los más controvertidos. Las partes cerraron el texto en diciembre del pasado año desatando una ola de protestas por parte de agricultores de todo el continente durante meses.

"Hemos escuchado a nuestros agricultores, hemos reflexionado y ahora hemos actuado, en su interés", ha dicho en un comunicado el comisario de comercio, Maros Sefcovic. "Las salvaguardias que estamos incorporando al acuerdo entre la UE y Mercosur no tienen precedentes", ha añadido por su parte el comisario de agricultura, Christophe Hansen, que considera que esta propuesta demuestra que la Comisión está del lado de los agricultores.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur, todavía pendiente de ratificación, reduce o elimina los aranceles para una gran variedad de bienes, incluidos los agrícolas. Algunos de los productos afectados son sensibles para la industria, que teme las consecuencias del pacto para el sector. El texto limita las importaciones de algunos de ellos como la carne de vacuno, el etanol, la carne de cerdo, la miel, el azúcar o las aves de corral.

En el texto final, Bruselas introdujo una salvaguarda que permitía suspender el trato preferencial a productos procedentes del Mercosur cuando se considerara que este estaba teniendo un impacto negativo en el mercado comunitario. Lo que ha hecho este miércoles la Comisión es traducir esa cláusula en forma de legislación europea.

El modelo

Según el texto, la Comisión se compromete a supervisar las tendencias en el mercado, con particular atención a los productos agrícolas sensibles. Cada seis meses, el Ejecutivo comunitario informará tanto a los gobiernos como al Parlamento Europeo de la evolución. El objetivo es poder identificar riesgos lo más rápido posible.

Bruselas pondrá especial atención cuando se den casos en los que se produzca "un repentino aumento de las importaciones o una disminución de los precios internos", en uno o varios países. En particular, la Comisión se ha comprometido a abrir una investigación cuando los precios sean al menos un 10% inferiores a los de productos idénticos de competidores de la UE.

El Ejecutivo comunitario tendrá en cuenta que se den además circunstancias como que haya en paralelo un aumento de las importaciones de ese producto desde los países del Mercosur de al menos un 10% en condiciones preferenciales. O, por otro lado, una disminución del precio. La Comisión se compromete a retirar los beneficios arancelarios si la investigación concluye que existe un perjuicio grave.

Pendiente de ratificación

La Comisión considera que en este tipo de casos la celeridad es determinante. Por eso, la propuesta se compromete a reducir al máximo los plazos. Bruselas iniciará una investigación tan pronto como lo pida un gobierno, activará las medidas de salvaguarda en 21 días cuando se dé un riesgo real, y se ha comprometido a acabar cualquier investigación en un plazo máximo de cuatro meses.

Todo esto depende en cualquier caso de que el sistema salga adelante. La propuesta deberá ser ahora debatida y aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por los 27 gobiernos del bloque representados en el Consejo de la UE. Un proceso que irá previsiblemente en paralelo a la discusión del pacto. "Confiamos en que los colegisladores den ahora prioridad a esta propuesta, de modo que el reglamento pueda adoptarse antes de la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur", ha insistido Sefcovic.