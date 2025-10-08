DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

El conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

Israel asegura que todos los pasajeros están a salvo El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó este miércoles que interceptó todos los barcos de la última coalición de Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba rumbo a Gaza y que todos sus pasajeros "están a salvo y seguros" y que fueron trasladados a un puerto israelí. "Otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada. Las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud. Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato", recoge un breve mensaje de Exteriores.

Hezbolá asegura que el grupo sale reforzado de la guerra con Israel El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha asegurado este martes que su organización salió "fuerte y decidida" de la guerra con Israel pese a las bajas sufridas, entre las que está la de su predecesor, Hasán Nasrala, y ha agradecido a Irán su apoyo en el conflicto desatado tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí, de los que se cumplen dos años. En un discurso pronunciado en un evento celebrado en la capital iraní, Teherán y recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo, Qasem ha subrayado su valoración de Hezbolá tras "una batalla de la mayor intensidad" que ha supuesto la pérdida de su exlíder y de miles de integrantes.

La Flotilla de la Libertad denuncia la intercepción de varios de sus barcos La coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navega rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, denunció que buques militares israelíes los rodearon e interceptaron algunas de sus embarcaciones en la madrugada de este miércoles. A través de sus redes sociales, la flotilla alertó a las 2:38 GMT que ocho embarcaciones militares de Israel los rodearon en aguas internacionales y que al menos dos barcos fueron detenidos. Poco después, sobre las 3:00 GMT, aseguraron que el velero Milad fue también atacado e interceptado.

Cientos de miles de personas recuerdan en Tel Aviv los ataques de Hamás de hace dos años Cientos de miles de personas se reunieron esta noche en el parque Yarkon, el recinto al aire libre más grande de Tel Aviv, para un evento conmemorativo nacional organizado por familiares de víctimas, rehenes y supervivientes del ataque del 7 de octubre de hace dos años de Hamás. El gobierno de Benjamín Netanyahu no ha organizado ningún evento oficial, ante un aniversario que a muchos recuerda el mayor fallo de seguridad en la historia de Israel. El encuentro en Tel Aviv, en el que participan familiares de los cautivos -aún 48 siguen retenidos en Gaza- ha sido promovido por el movimiento Kumu, compuesto, según la prensa local, por familias afectadas por el 7 de octubre y que buscan presionar por un cambio en el liderazgo de Israel.

Netanyahu, en el segundo aniversario de los ataques de Hamás: "Seguiremos trabajando para lograr todos los objetivos de la guerra" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes en su primer declaración pública tras la festividad judía del Sucot, que el país afronta días críticos a fin de lograr los objetivos de la actual ofensiva bélica en Gaza, que hoy cumple dos años. "Ciudadanos de Israel, nos encontramos en días decisivos. Seguiremos trabajando para lograr todos los objetivos de la guerra: el regreso de todos los secuestrados, la eliminación del régimen de Hamás y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel", dijo la Oficina de Netanyahu en un comunicado.

Greta Thunberg critica la "inacción" de los gobiernos ante el "creciente genocidio" en Gaza La activista climática sueca Greta Thunberg denunció este martes al llegar a su país, tras ser deportada por Israel, la falta de acción de los gobiernos contra lo que calificó de "creciente genocidio" en la Franja de Gaza. "Por encima de todo hay un creciente genocidio en el que Israel intenta borrar toda la Franja de Gaza y al pueblo palestino", dijo Thunberg en una rueda de prensa en la céntrica plaza Sergel de Estocolmo, junto a los otros activistas suecos que participaron en la flotilla humanitaria detenida por la Armada de Israel. A su llegada el lunes a territorio griego, la activista sueca ya había denunciado que "Israel está intentando eliminar a una población entera", en referencia a los gazatíes y palestinos.

El Gobierno asegura ante las críticas de Podemos que el decreto de embargo es de "máximos" Podemos mantiene la incógnita sobre su decisivo voto en la convalidación del decreto ley para el embargo de armas a Israel y Junts ha dudado este martes de si es el momento adecuado para aprobarlo, pero el Gobierno ha defendido una propuesta que, según ha recalcado, es de "máximos". Ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el encargado de defender en nombre del Gobierno el decreto ley en su debate este martes en el pleno del Congreso, donde ha subrayado que se trata de un "texto de máximos que exprime el margen que permite la normativa internacional y la europea". Cuerpo, que ha reclamado la liberación de los rehenes por parte de Hamás y el fin del "genocidio" en Gaza, ha señalado que el decreto ley es un paso "coherente y contundente" que, entre otros aspectos, consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel.

EEUU destinó 21.700 millones en ayuda militar a Israel desde inicio de la guerra en Gaza El Gobierno de Estados Unidos ha destinado 21.700 millones de dólares en ayuda militar a Israel desde los ataques de Hamás que desataron la guerra en Gaza hace dos años, según un informe de la Universidad de Brown divulgado este martes. La ayuda fue aprobada por las administraciones del demócrata Joe Biden (2021-2025) y el republicano Donald Trump, destacando el año 2023 con una asignación récord de 17.900 millones de dólares, la mayor en la historia de la cooperación militar entre ambos países, detalla el análisis. Además de la ayuda directa, Estados Unidos ha invertido entre 9.650 y 12.070 millones de dólares en operaciones militares en Yemen y otras áreas del Medio Próximo, en apoyo a sus intereses y aliados en la región, detalló el informe.

El embajador palestino en España advierte de que "están en juego los principios de la humanidad" El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha advertido este martes de que en Palestina "están en juego los valores y los principios de la humanidad", porque, según ha dicho, esta no se puede entender de "forma parcial o selectiva". "Lamentablemente, hay quienes caen en esto y lo que ocurre es un genocidio", ha asegurado Wahed, que se ha expresado así en declaraciones a los periodistas previas a un acto público en la Delegación del Gobierno en Cantabria, en Santander, al que han acudido decenas de personas. Ha denunciado que Israel intenta deshumanizar al pueblo palestino y usurpar su cultura. "No se conforman con el aniquilamiento, uno de los objetivos constantes es la identidad nacional y cultural del palestino", ha lamentado.