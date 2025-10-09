Hamás: "Hemos recibido garantías de los mediadores de que la guerra ha terminado"

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró este jueves haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que la "guerra ha terminado por completo" en la Franja de Gaza.

"Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo", recoge un comunicado difundido por el grupo palestino.

En un discurso televisado, ha confirmado que Hamás ha "recibido garantías oficiales de los mediadores y del Gobierno estadounidense, confirmando que la guerra ha terminado por completo", según ha recogido el diario 'Filastín', vinculado al grupo.

"Seguiremos trabajando (...) para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital", ha asegurado, antes de subrayar que en la mesa de negociaciones han priorizado los "intereses" de su pueblo, "a pesar de la dilación" de Israel y sus "intentos de frustrar las mediaciones".

En este sentido, ha enfatizado que las autoridades israelíes han "violado acuerdos previos, pero esta vez se han visto obligadas a aceptar un alto el fuego bajo la presión de la resistencia y la firmeza popular".

Al Haya ha explicado durante su intervención que el acuerdo "para poner fin a la guerra" comienza con la implementación de un alto el fuego "permanente", la retirada de las tropas israelíes, la apertura del cruce de Rafá en ambas direcciones y un intercambio de prisioneros.

Este intercambio, ha confirmado, incluye para el lado palestino la liberación de 250 presos que cumplen cadena perpetua en Israel, 1.700 arrestados en Gaza después del 7 de octubre y todos los niños y mujeres.

Primera fase

Hace menos de 24 horas, el Gobierno de Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto. Por su parte, el Gobierno israelí está reunido para votar si da 'luz verde' al acuerdo.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos --entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.

Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y colono Itamar Ben Gvir, afirmó que su partido votará en contra del acuerdo para un alto el fuego en Gaza que el Gobierno israelí prevé ratificar este jueves, e insistió en que dejará el Ejecutivo de coalición si no se desmantela el gobierno de Hamás en Gaza.

En un mensaje en X, Ben Gvir indicó que su voto en contra se debe a que en el acuerdo se incluye la liberación de presos palestinos. "No podremos alzar la mano a favor de un acuerdo que libere a estos terroristas asesinos, y nos opondremos a él en el gobierno", afirmó en el mensaje. Y volvió a avisar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que su partido, Fuerza Judía, dejará el Gobierno si el grupo islamista Hamás "continúa en Gaza".

"Bajo ninguna circunstancia formaré parte de un gobierno que permita que Hamás continúe en Gaza. Esto es una línea roja clara. El primer ministro se ha comprometido conmigo a que así será", explicó. Y añadió: "Si el Gobierno de Hamás no se desmantela, o si solo se nos dice que se desmantela cuando en realidad seguirá existiendo bajo una apariencia diferente, Poder Judío desmantelará el gobierno".

Este jueves noche se reúnen en Jerusalén el Gabinete de Seguridad israelí primero, y el consejo de ministros después, para ratificar el acuerdo al que se llegó esta madrugada en Egipto para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los 48 rehenes (20 con vida) que siguen allí.