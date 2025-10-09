Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alianza Atlántica

Trump dice que "quizás" habría que expulsar a España de la OTAN

"No tienen excusa" para no elevar el gasto militar, apunta el presidente de EEUU ante su homólogo de Finlandia, en referencia a la reciente negativa del Gobierno de Sánchez

Efe

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.

"Tuvimos un rezagado, era España", declaró Trump en el Despacho Oval, al repasar el reciente compromiso de casi todos los miembros de la Alianza Atlántica para aumentar su gasto militar. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo Trump.

