Alianza Atlántica
Trump dice que "quizás" habría que expulsar a España de la OTAN
"No tienen excusa" para no elevar el gasto militar, apunta el presidente de EEUU ante su homólogo de Finlandia, en referencia a la reciente negativa del Gobierno de Sánchez
Efe
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.
"Tuvimos un rezagado, era España", declaró Trump en el Despacho Oval, al repasar el reciente compromiso de casi todos los miembros de la Alianza Atlántica para aumentar su gasto militar. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo Trump.
- La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
- La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto
- El Ayuntamiento de Cáceres ayudará con hasta 150 euros al mes a quienes alquilen un piso o una habitación en la ciudad o sus pedanías