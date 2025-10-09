La UE celebra el acuerdo para un alto el fuego en Gaza: "El sufrimiento debe terminar"

"Acojo con satisfacción el anuncio de un acuerdo para garantizar el alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente [de Estados Unidos, Donald] Trump", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado este jueves.

Tanto la propia Von der Leyen como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han puesto en valor los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, y celebran el respaldo de las partes. La responsable de política exterior del bloque, Kaja Kallas, ha ofrecido el apoyo de la UE en la fase de implementación del acuerdo.

Von der Leyen ha llamado a las partes a respetar los términos del acuerdo, que debería llevar a la liberación de todos los rehenes tomados por Hamás hace ahora dos años, y un alto el fuego en la franja, asediada por el ejército de Israel. "El sufrimiento debe terminar", ha insistido la alemana.

"El acuerdo sobre la primera fase del acuerdo de paz de Gaza supone un avance significativo", ha dicho Kallas. Un avance que, coinciden los líderes de la Unión Europea, hay que aprovechar para encontrar una vía política "creíble hacia una paz y una seguridad duraderas". Para Costa como para Von der Leyen, esa vía pasa por la solución de dos Estados.

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha destacado el pacto como "un momento crucial para la paz y la renovación en Oriente Medio, que abre un camino que podría poner fin por fin al ciclo intergeneracional de violencia, sufrimiento y terror que ha asolado la región". Para la maltesa, el pacto "da esperanza a todos aquellos que en Gaza buscan un futuro pacífico y a las familias de los rehenes que aún languidecen en los túneles de Hamás".

Los líderes

Para el presidente francés, Emmanuel Macron, el pacto es "una gran esperanza para los rehenes y sus familias, para los palestinos de Gaza, para la región". Para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "es una noticia extraordinaria que abre el camino al alto el fuego en Gaza, a la liberación de todos los rehenes y a la retirada de las fuerzas israelíes a las líneas acordadas".

Mientras tanto, "la UE seguirá apoyando la entrega rápida y segura de ayuda humanitaria en Gaza", ha dicho Von der Leyen, añadiendo que "cuando llegue el momento", estarán preparados "para ayudar en la recuperación y la reconstrucción". Italia, ha dicho Meloni, también "está dispuesta a contribuir a la estabilización, la reconstrucción y el desarrollo de Gaza".