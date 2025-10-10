Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

La organización islamista confirmó su aval tras haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto de que la "guerra ha terminado por completo" en Gaza

Lucía Feijoo Viera

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
  2. La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
  3. Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
  4. Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
  5. Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
  6. Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
  7. Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto
  8. El Ayuntamiento de Cáceres ayudará con hasta 150 euros al mes a quienes alquilen un piso o una habitación en la ciudad o sus pedanías

