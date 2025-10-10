DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

EEUU enviará 200 soldados a Gaza para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás El Ejército de Estados Unidos enviará 200 soldados a Gaza para que se unan a las tareas humanitarias de supervisión en el marco de la implementación de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás. De acuerdo con el Comando Central de Estados unidos, los efectivos enviados establecerán un "centro de coordinación civil-militar" en territorio israelí y palestino. Las tropas trabajarán en conjunto con soldados de otros países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos como parte de un apoyo acordado al acuerdo firmado este miércoles.

El Gobierno de Israel aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás El Gobierno de Israel, reunido con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aprobó este jueves el acuerdo inicial de paz con Hamás, que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.

Trump sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón. Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero negó que busque activamente el premio. "No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", afirmó.

Israel confirma un ataque sobre Ciudad de Gaza que según Hamás ha dejado unas 40 personas bajo los escombros El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo este jueves un ataque en Ciudad de Gaza que, según las autoridades gazatíes, ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros, todo ello después de que hayan alcanzado un alto el fuego con Hamás en el enclave y que se encuentra a la espera del visto definitivo de Israel para que entre en vigor. "Hace poco tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado una célula terrorista de la organización terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza, que operaba cerca de las tropas y representaba una amenaza inmediata para las fuerzas que operaban en la zona", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Netanyahu se reúne con los dos enviados de Trump antes del comienzo de la reunión para aprobar el plan de Gaza El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha reunido este jueves con el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, poco antes de que comience la reunión del gabinete en el que el Gobierno tiene previsto aprobar el acuerdo para la Franja de Gaza. Al encuentro ha asistido también el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer, según ha confirmado en redes sociales la oficina del primer ministro, que ha publicado una fotografía de la reunión celebrada en Jerusalén.

Trump dice que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir con los compromisos de gasto El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo Trump.

Hamás: "Hemos recibido garantías de los mediadores de que la guerra ha terminado" El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró este jueves haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que la "guerra ha terminado por completo" en la Franja de Gaza. "Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo", recoge un comunicado difundido por el grupo palestino.

Francia insiste en una fuerza transitoria de seguridad Gaza tras el pacto Hamás-Israel El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este jueves que la comunidad internacional debe implicarse en una fuerza transitoria de seguridad para formar las fuerzas palestinas, horas después de que Estados Unidos auspiciase un principio de acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. En la apertura de una reunión ministerial celebrada en París que contó con la participación de una decena de países europeos y árabes, así como de la CE, Macron anunció que Francia está dispuesta a contribuir con un contingente de paz "para formar y equipar a las fuerzas de seguridad palestinas".

España se abre a participar en una fuerza transitoria de seguridad en Gaza si tiene el aval de la ONU El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se abrió a que España participe en una fuerza transitoria de seguridad tras la paz que dé formación a las fuerzas palestinas -una propuesta formulada por el presidente francés, Emmanuel Macron-, siempre y cuando tenga el aval de la ONU. "Si queremos pensar en un futuro para Gaza y que pueda ser con una gobernanza propiamente Palestina, se necesitarán unas fuerzas de seguridad palestinas, y dar formación es algo que desde luego los europeos sabemos hacer perfectamente, conjuntamente con los países árabes", declaró a los medios Albares.