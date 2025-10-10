Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski cree que el envío de misiles Tomahawk a Ucrania forzaría a Putin a negociar

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que el envío de misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania por parte de EE.UU. podría forzar al presidente ruso, Vladímir Putin, a negociar el final de la guerra que piden tanto Kiev como Washington.

“Ahora mismo es importante enviar una señal de que se reforzará a Ucrania por todos los medios posibles. Y uno de esos medios importantes para mí son los Tomahawks”, dijo Zelenski, citado este viernes por la publicación ucraniana Kyiv Independent, en un encuentro con periodistas.