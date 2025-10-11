Las activistas de la flotilla reivindican el éxito de su misión a su llegada a Madrid

Las activistas de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens detenidas por Israel, entre ellas la diputada regional de Más Madrid, Jimena González, han reivindicado a su llegada a Madrid este sábado el éxito de acciones como la que ellas han protagonizado contra el genocidio y el bloqueo en Gaza.

Jimena González, María Plata y María Teresa Aracom, a quienes acompañaba Yacine Belkaid Ayar, otro activista de la flotilla, han aterrizado sobre las 11:00 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, donde les esperaba un grupo de diputados y miembros de Sumar, así como activistas propalestinos, que portaban una pancarta pidiendo el fin del genocidio palestino.

Entre quienes les aguardaban, figuraba la ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Berguerot.

Jimena ha señalado que “las flotillas están siendo un éxito, están consiguiendo cambiar cosas. El esfuerzo colectivo que se está haciendo, flotilla tras flotilla, más allá de las personas individuales que vamos en los barcos” está triunfando.

Aún así, ha denunciado que continúa el genocidio: "hay ahora mismo más de 11.000 palestinos mayores de 12 años en prisiones israelíes en territorio ocupado sufriendo torturas y tratos infinitamente peores que los que hemos recibido nosotras".

"En esto es en lo que queremos poner el foco, en que sigue habiendo un genocidio en Gaza, y lo que llaman presos administrativos, que ni siquiera conocen que haya cargos contra ellos, ni siquiera han visto a un juez, y llevan años sufriendo torturas en prisiones en las que se violan sistemáticamente los derechos humanos", ha añadido.

Teresa Aracom ha explicado que “nos han maltratado, pero más están maltratando a la gente que sigue allí, tantas personas que todavía están allá".

En esa misma línea, de denuncia del secuestro y el maltrato que han padecido se han pronunciado Mónica García y también Berguerot.

La ministra ha denunciado además que "lo que está haciendo Israel es saltarse de manera flagrante toda la legalidad internacional ante la impasividad de la comunidad internacional”.

Además, cree que “la paz tiene que ser una paz condicionada a que los genocidas rindan cuentas porque, si no, lo que estamos poniendo en jaque es una justicia internacional de dos velocidades, para los que se la pueden saltar y los que no”.

Berguerot ha reivindicado el triunfo de las flotillas al mantener el foco de la atención internacional en Gaza.

"No nos sentimos nada parecido a héroes. Simplemente el nuestro es un acto más dentro de un camino de lucha para cambiar este mundo. Es un desastre el negocio de la de la guerra, el racismo y la islamofobia", ha señalado Teresa.

Yacine, por su parte, ha defendido que los barcos de la flotilla únicamente transportan material humanitario, médicos y periodistas, y ha explicado que los víveres que cargaban para romper el bloqueo se han perdido.

“Hemos sido detenidos de manera totalmente ilegal por dos helicópteros a 150 millas náuticas de la costa de la Palestina ocupada", pero "nuestra intención no era en absoluto entrar ilegalmente".

“Vamos a seguir luchando y vamos a llegar a Gaza una y otra vez, no nos vamos a parar”, ha querido añadir María Plata.