DIRECTO | Última hora del conflicto Hamas-Israel

Está previsto que tenga lugar una ceremonia de firma del acuerdo del plan de paz sobre Gaza, a la que asistirán líderes políticos como Donald Trump o Pedro Sánchez

Personas se congregan antes de la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza

Personas se congregan antes de la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

